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„Bezpodmínečné přátelství skončilo.“ Merz ostře promluvil o krizi mezi Evropou a USA

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka
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Éra bezpodmínečného přátelství mezi Evropou a Spojenými státy, formovaná od konce druhé světové války, je podle německého kancléře Friedricha Merze zřejmě u konce. Alespoň prozatím. Jde o další z řady prohlášení, která poukazují na zhoršování transatlantických vztahů za vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa.

German Chancellor Merz attends a commemoration of the 150th anniversary year of Konrad Adenauer’s birthday, in Berlin
„Tato éra bezpodmínečného přátelství je pravděpodobně na nějaký čas pryč,“ řekl Merz ve čtvrtek svým spolustraníkům.Foto: REUTERS – Nadja Wohlleben
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„Tato éra bezpodmínečného přátelství je pravděpodobně na nějaký čas pryč,“ řekl Merz ve čtvrtek svým spolustraníkům. „Na druhé straně Atlantiku vidíme proměnu politických postojů i pohledu na celou alianci - změnu, kterou bychom ještě donedávna považovali za nepředstavitelnou,“ citovala kancléře agentura Bloomberg.

Merz tato slova pronesl během vystoupení v berlínském sídle své konzervativní strany CDU, jen několik dní před tamními zemskými volbami.

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V kontrastu se současnou situací připomněl dobu, kdy návštěvy amerických prezidentů v německé metropoli symbolizovaly pevné spojenectví obou zemí, a zmínil například slavné projevy Johna F. Kennedyho či Ronalda Reagana.

Ve stejný den přitom s Merzem telefonoval Donald Trump. Podle mluvčího německé vlády oba lídři během hovoru zdůraznili „zvláštní pouto mezi Němci a Američany“. Řešili také americké snahy o ukončení války na Ukrajině i obchodní napětí spojené s konflikty v Hormuzském průlivu a Rudém moři.

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Rozpory mezi Washingtonem a evropskými spojenci se nicméně v posledních měsících vyostřují. Trump například tento týden pohrozil Evropské unii novými cly poté, co kanadský premiér Mark Carney přivítal návrh, aby se Kanada stala „přidruženým členem“ EU.

Začátkem září navíc Trump veřejně přivítal vítězství krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) v zemských volbách. Výsledek otřásl německou politickou scénou a zvýšil tlak na samotného Merze.

Německý kancléř vyvolal nevoli Trumpovy administrativy už několikrát. V dubnu například před skupinou školáků prohlásil, že američtí vyjednavači, kteří se snažili ukončit válku s Íránem, byli „poníženi“. Trump následně oznámil stažení zhruba 5000 amerických vojáků z Německa.

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