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„Bezpečné dny na ruském nebi skončily,“ varoval Zelenskyj letecké společnosti

ČTK
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý varoval letecké přepravce a pojišťovny před využíváním ruského vzdušného prostoru. Na nebi zamořeném drony podle něj není místo pro civilní letectví.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Snímek z 24. srpna 2026.
„Nechceme, aby byly zmařeny životy nevinných lidí. Proto varujeme naše partnery: bezpečné dny na ruském nebi skončily,“ sdělil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.Foto: REUTERS – Valentyn Ogirenko
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„Na ruském nebi jednoduše budou drony v takovém množství, že je to třeba vzít v úvahu,“ napsal Zelenskyj na X s tím, že Ukrajina ovšem nemá v plánu ohrožovat civilní letectví jako takové.

„Nechceme, aby byly zmařeny životy nevinných lidí. Proto varujeme naše partnery: bezpečné dny na ruském nebi skončily,“ uvedl Zelenskyj.

Je podle něj důležité, aby varování slyšely letecké společnosti, které v současnosti létají především na letiště v Moskvě, Petrohradu a do dalších klíčových destinací v Rusku.

Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi, přičemž součástí bojů jsou také vzdušné útoky obou stran. Kyjev používá ke svým úderům na klíčovou vojenskou, energetickou a dopravní infrastrukturu Ruska především drony, a to v počtu desítek až stovek kusů denně.

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Ruské úřady jsou nuceny prakticky denně přerušovat civilní leteckou dopravu v oblastech s výskytem dronů.

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