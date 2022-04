"Jen si ulehčují práci." Britští policisté sklidili za výstražné video kritiku

Policisté z anglického hrabství Cumbria zveřejnili sestřih nejriskantnějších momentů, které řidiči v poslední době zaznamenali na palubní kamery v automobilech. Britští strážníci tím chtějí upozornit na bezohledné chování na silnicích, které často vede k tragickým následkům. Ve videu se objevují nebezpečné manévry při předjíždění, nedodržování maximální rychlosti či jízda na červenou.

"Chceme, aby silnice v Cumbrii byly bezpečnější. A to docílíme vzděláváním řidičů, pokusem o změnu jejich chování a stíháním těch, kteří riskují," uvedli policisté na Twitteru. Společně s tím také vyzvali řidiče, aby jim zasílali další záběry zachycující nebezpečné momenty na silnicích v hrabství na severozápadě Anglie.

"Každé doručené video je poté zhodnoceno speciálně vyškoleným policistou. Pokud na něm zaznamená nějaký přestupek, daný řidič může být stíhán nebo mu může být doporučen zdokonalující výcvik," podotkli strážníci.

Jejich výzvu ale komentující na sociálních sítích odsoudili. Kritizovali především to, že zasíláním videí policistům ulehčují práci a jen tím někoho "udávají". "To je přesně případ, kdy se jen policie snaží získat více přestupků, aniž by něco dělala. Prosím o větší počet policistů v ulicích, a aby tam dělali práci, za kterou jsou placeni," uvedl na Facebooku jeden z obyvatel Cumbrie.