„Bezmocný vztek.“ Ukrajinský expert se vysmál ruskému útoku ničivým Orešnikem

„Zlom nastal,“ tvrdí ukrajinský vojensko-politický komentátor Jevhen Dykyj, podle něhož je nyní i pro západní spojence „jasné, že Ukrajina skutečně může zvítězit“, a ne jen přežít a nějak vydržet do konce války. Ruský víkendový útok na Kyjev je pak podle něj demonstrací bezmocného vzteku. Dykyj to uvedl v rozhovoru pro ukrajinská média.
„Naši západní partneři nyní začínají přiznávat fakt, který ani u nás nebyli všichni připraveni uznat. A to že jsme po celou dobu, i v těch nejtěžších obdobích, mohli zvítězit. Teď je stále zřejmější, že můžeme skutečně vyhrát,“ řekl Dykyj pro ukrajinské Rádio NV (The New Voice of Ukraine).
Podle Dykyje je ukrajinská armáda v nejsilnější pozici od roku 2023. Současná frontová dynamika omezuje ruský postup a ukrajinská převaha v dronech je natolik výrazná, že ruská mobilizace už podle něj nedokáže současný trend zvrátit.
„Ať už nyní naverbují jakékoli množství ‚masa‘, jen to zvýší ztráty a nijak nezlepší výsledky (…). Nemá smysl hnát jejich vojáky na smrt – frontovou linii už stejně neprorazí. Jsem si ale naprosto jistý, že Kreml bude vojáky celé léto posílat na jatka,“ odhaduje další vývoj Dykyj.
Jevhen Dykyj
Je jedním ze známých ukrajinských komentátorů, kteří se pravidelně vyjadřují k průběhu války a k tomu, na co by se podle nich měla ukrajinská armáda soustředit.
Sám strávil na frontě několik měsíců. Jako dobrovolník se v roce 2014 připojil k 24. praporu teritoriální obrany Ajdar, kde nejprve sloužil jako zástupce velitele čety a později jako velitel roty.
V létě 2014 byl po bojovém zranění demobilizován. V současnosti je ředitelem Národního antarktického vědeckého centra Ukrajiny (NASC), vládní agentury spadající pod ministerstvo školství a vědy.
Zhroucení fronty
„A v určité chvíli množství jejich ztrát logicky povede ke zhroucení fronty. Není to perspektiva zítřka ani pozítří, ale už se to jasně a neúprosně rýsuje,“ dodal. Podle Dykyje je hlavní, že Moskva nemá žádný plán, jak tomuto vývoji zabránit.
Současný stav si podle něj uvědomuje i Rusko, o čemž svědčí víkendový útok na Kyjev a jeho okolí, při kterém ruská armáda sáhla i k demonstrativnímu použití raketového systému Orešnik.
„Úder na Kyjev byl demonstrací bezmocného vzteku. Rusové chápou, že zlom na frontě už nastal,“ řekl Dykyj, podle něhož Rusko již „vyčerpalo veškerou svou kreativitu, všechny nápady, které mělo – proto se chytá i nějakého Orešniku“.
Podle Dykyje se dopad ruského „odvetného“ úderu na ukrajinské hlavní město dá přirovnat k rozbitému oknu. „Velká říše velmi pečlivě připravovala úder odplaty. Sám Vladimir Vladimirovič Putin ho osobně posvětil… A co z toho? Bylo by lepší, kdyby to vůbec nedělali,“ komentoval nedávný útok.
„Ohlásit úder odvety a nakonec jen rozbít Kyjevanům okna, poškodit pár obytných domů a zničit Orešnikem staré rezavé garáže? Impérium tím jen potvrdilo vlastní bezmoc,“ ironicky dodal ukrajinský analytik.
Dykyj uznal, že mimo jeho analýzu zůstává hrozba použití jaderných zbraní. „Podle postoje Číny to ale vypadá, že jaderné zbraně zůstanou stranou. A ve všem ostatním už Rusko ukázalo svůj strop,“ zhodnotil současný vývoj.
Dykyj své úvahy uzavřel varováním: Ukrajina musí ruské slabosti využít. „Musíme mít dost lidí, kteří toho dokážou využít a válku ukončit. Na rozdíl od nepřítele máme stále obrovskou mobilizační rezervu. Jen ji teď musíme začít využívat. Přišel její čas,“ uzavřel analytik svou úvahu a doplnil, že Ukrajina má nad Ruskem převahu téměř ve všech parametrech – kromě doplňování ozbrojených sil, což Kyjev nyní musí dohnat.
