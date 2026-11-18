Malé Moldavsko sousedící s Ukrajinou se už několikrát potýkalo s tím, že na jeho území dopadl dron či kus rakety. V úterý se však stal jeden z nejvážnějších incidentů od začátku ruské invaze, kdy vzdušný prostor této země narušilo během několika hodin sedm dronů, nejméně pět z nich dopadlo na moldavské území. Nikoho ale nezranily.
Jeden z výbuchů zachytila bezpečnostní kamera nedaleko hlavního města Kišiněva. Podle moldavského serveru PRO TV se dron zřítil v blízkosti vesnice Cheltuitori, která leží na okraji metropole. Záběry ukazují, jak bezpilotní letoun ve vysoké rychlosti padá k zemi a po nárazu exploduje. Následně se nad místem zvedl hustý oblak kouře. Policisté v oblasti pátrali po jeho troskách.
Další cizí drony nalezli policisté na dalších pěti místech, například nedaleko obce Naslavcea v severovýchodním cípu země. Tam po upozornění sousedních ukrajinských úřadů pohraničníci nalezli trosky neidentifikovaného létajícího objektu. Podle veřejnoprávní stanice Moldova 1 ležely zhruba 50 metrů od ukrajinské hranice.
Moldavské ministerstvo obrany ve svém oficiálním prohlášení výslovně uvedlo, že jeden z dronů byl typu Geran-2. Za ruské je na síti X označila i prezidentka Maia Sanduová. Kišiněv si kvůli opakovaným incidentům předvolá ruského velvyslance.
Uzavřené nebe
Incidenty se odehrály odpoledne, ve stejný čas, kdy Rusové útočili na Ukrajinu. Moldavské úřady kvůli narušení vzdušného prostoru zhruba na půl hodiny uzavřely nebe nad celou zemí. Dočasně přerušily také provoz na šesti hraničních přechodech na severu země.
Podle moldavské mutace Rádia Svobodná Evropa šlo o jeden z nejrozsáhlejších incidentů podobného typu od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Od té doby moldavské úřady zaznamenaly celkem 118 případů narušení vzdušného prostoru, přičemž v 60 případech drony nebo rakety dopadly na území postsovětské republiky. Zprávy o zraněných či materiálních škodách při úterních incidentech se neobjevily.
Prezidentka Maia Sanduová narušení vzdušného prostoru odsoudila a upozornila, že Moldavsko zatím nemá dostatečné obranné kapacity, aby se podobným hrozbám dokázalo účinně bránit. „Rusku nezáleží na neutralitě, svrchovanosti ani lidských životech,“ napsala na X.
Země se nemá jak bránit
Moldavská protivzdušná obrana má skutečně jen omezené možnosti bránit se podobným incidentům. Země nedisponuje stíhacími letouny ani dostatečně rozvinutým systémem, který by dokázal sestřelovat drony ve větším prostoru.
Postupně sice modernizuje radarové vybavení, včetně francouzského systému GM200, který dokáže sledovat vzdušné cíle až na vzdálenost 250 kilometrů, samotné odhalení dronu ale ještě neznamená schopnost ho zneškodnit.
K dispozici má přenosné protiletadlové raketové komplety, protiletadlové kulomety a prostředky elektronického boje. Ty však podle prezidentky Maii Sanduové zatím chrání především vybranou kritickou infrastrukturu.
Kišiněv proto plánuje další investice z evropských prostředků, nedávno například získal 120 milionů eur na pořízení systému protivzdušné obrany středního dosahu a moderního vybavení pro detekci a sledování vzdušných cílů.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Na co zajít na Pražském jaru? Tipy Aktuálně.cz zvou na breakujícího kontratenoristu i Kantátu o kávě
Největší mezinárodní festival vážné hudby v Česku zveřejnil počátkem listopadu svůj program na příští ročník. Pražské jaro 2027 podle něj nabídne více než sedmdesát akcí a vybrat ty nejlepší, na které si pořídit lístky, se může zdát jako nadlidský úkol. Editorka Aktuálně.cz Martina Heroldová vybírá tři tipy z programu, které potěší zejména milovníky zpěvu.
Vymklo se to kontrole, a tohle také. Odchod Jágra z Penguins byl dar, píší v zámoří
Je to už definitivní, nebo pořád ne? Jaromír Jágr v pondělním rozhovoru pro deník Sport sice konec kariéry napevno neoznámil, ale mnoha svými větami naznačil, že už do žádného soutěžního utkání nenaskočí. Nejnovější zprávu o legendárním hokejovém útočníkovi rozebrali i v zámoří.
UEFA trestá Plzeň za rasismus. Součástí „švédského“ maléru je i podmínka
Fotbalová Viktoria Plzeň dostala pokutu 30.000 eur (732.000 korun) za nevhodné chování fanoušků v utkání Evropské ligy v Lilleströmu.
Déšť vystřídá sníh. Mapa ukazuje, kde se brzy objeví první vločky
Počasí v Česku se opět začne měnit. Zbytek pracovního týdne přinese vydatný déšť, silnější vítr a srážky i na horách. O víkendu ale déšť postupně vystřídá sněžení a první vločky se mohou objevit i v nižších polohách. Teploty přitom spadnou o dalších několik stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Měl dostat aspoň o dva hlasy více. Soud nařídil opakování supertěsné volby
Hlasování v senátních volbách na Žďársku se zopakuje, a to od prvního kola a se stejnými kandidáty, rozhodl Nejvyšší správní soud (NSS) ve středu. Vyhověl návrhu Radka Černého (ODS), jemuž chyběl jeden hlas pro postup do druhého kola. Mandát původně obhájil Josef Klement (KDU-ČSL). NSS při přepočítávání hlasů zjistil pochybení okrskových komisí, oznámili novinářům členové volebního senátu.