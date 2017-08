Běžec v Londýně zřejmě záměrně strčil ženu do silnice. Autobus ji jen těsně minul

před 3 hodinami

Běžec srazil ženu k zemi. Padala pod jedoucí autobus | Video: Metropolitan Police | 00:38

Londýnská policie pátrá po běžci, který na jednom z mostů zřejmě záměrně srazil ženu do silnice. Chodkyni málem zajel přijíždějící autobus, jehož řidič ji díky bleskovému úhybnému manévru jen těsně minul. Incident zaznamenaly bezpečnostní kamery. Událost se stala 5. května na Putneyském mostě v jihozápadním Londýně. Na záběrech lze vidět běžce v šortkách a tričku, jak vráží do třiatřicetileté ženy. "Oběť byla vystavena velkému nebezpečí, když byla shozena do silnice. Jen díky velmi rychlé reakci řidiče autobusu ji vůz nezasáhl," uvedl seržant Mat Knowles z metropolitní policie. Dodal, že žena asi o 15 minut později muže viděla, jak běží přes most zpět. Když ho ale oslovila, nereagoval.