Bez vody, tepla a elektřiny? To dáme! Nový průzkum odhalil, kolik toho Ukrajinci vydrží

Má cenu pokračovat v ozbrojeném odporu, i když se Rusům díky bombardování podaří nechat lidi v zimě bez elektřiny, tepla a kanalizace? Naprostá většina Ukrajinců odpověděla v posledním průzkumu veřejného mínění, že ano. Ukrajinci také podporují pokračující útoky na ruské rafinerie, i kdyby to vedlo k omezení pomoci ze strany USA.
Sedmdesát šest procent Ukrajinců tvrdí, že Ukrajina by měla pokračovat v ozbrojeném odporu, i kdyby Rusko v zimě zničilo infrastrukturu země tak, že lidé zůstanou bez elektřiny, tepla a kanalizace.
Myslí si to 83 procent obyvatel Kyjeva, 77 procent Ukrajinců na západě země i 68 procent těch na východě. Vyplývá to z průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu.
Osmdesát procent Ukrajinců pak podporuje pokračující útoky na ruské rafinerie i přes to, že Donald Trump za trest hrozí Kyjevu omezením nebo zastavením pomoci.
A jak dlouho jsou Ukrajinci ještě ochotni snášet válku? Šedesát tři procent je připraveno snášet ji tak dlouho, jak bude nutné. Nejvíce odhodlaní jsou Kyjevané (76 %), potom západní Ukrajinci (64 %) a centrální Ukrajina (64 %). Odhodláno vydržet je 58 % obyvatel jižní Ukrajiny a 48 % Ukrajinců na východě země.
Zelenskému pomohl nechtěně Trump
Šedesát dva procent Ukrajinců stále (zcela nebo částečně) důvěřuje prezidentu Zelenskému. Jeho popularitě výrazně napomohl svými útoky americký prezident Donald Trump. V průzkumu z 9. října prezidentovi důvěřovalo jen 43 % respondentů. Pak přišel nevybíravý nátlak Donalda Trumpa na Ukrajinu, aby zastavila útoky na ruské rafinerie.
Americký prezident se pustil osobně i přímo do Zelenského a Ukrajincům vzkázal: „Měli by si najít nového lídra, který dokáže uzavřít dohodu, protože on mohl dohody uzavřít mnohokrát a z nějakého důvodu to nikdy neudělal. Myslím si, že je čas, aby Ukrajina měla nového prezidenta.“
Podobné útoky pravidelně posilují pozici Volodymyra Zelenského u domácího publika. Před dramatickou schůzkou s Trumpem v oválné pracovně Bílého domu v únoru 2025 byla Zelenského popularita na 57 procentech. Po schůzce, kde Trump a jeho viceprezident J. D. Vance nevybíravě na Zelenského útočili, vyskočila jeho popularita o deset procent.
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