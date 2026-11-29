Britské ministerstvo vnitra oznámilo, že připravuje licenční systém pro firmy i jednotlivce prodávající nože a další předměty s čepelí. Vztahovat se má na celý trh, včetně kuchyňských a příborových nožů. Prodejcům, kteří by pravidla porušili, by hrozily postihy. Vláda chce tímto krokem přispět ke splnění svého slibu, že během deseti let sníží kriminalitu spojenou s noži na polovinu.
Podle britského ministerstva půjde o první systém svého druhu, který pokryje celý trh s noži. Cílí především na internetové prodejce, kteří dodávají nebezpečné zbraně dětem, mladistvým a dalším pachatelům trestné činnosti, píše list The Guardian.
Navrhovaný systém počítá s tím, že každá firma i jednotlivec prodávající nože nebo jiné předměty s čepelí budou muset získat licenci a zaplatit za ni poplatek. Ta by měla platit tři roky. O povolení by mohli přijít například v případě, že poruší zákon nebo nedodrží stanovené podmínky.
Prodejci by měli projít bezpečnostními prověrkami a kontrolou trestní minulosti, podobně jako žadatelé o zbrojní průkaz. Úřady by mohly kontrolovat také jejich provozovny, aby se ujistily, že jsou nože bezpečně skladovány a prodávány v souladu s pravidly.
Kdo prodává nůž, musí nést odpovědnost
Britská ministryně pro policejní záležitosti a boj proti kriminalitě Sarah Jonesová uvedla, že „žádná rodina by neměla trpět ničivými následky toho, že se nebezpečná zbraň dostane do nesprávných rukou. Už jsme zpřísnili zákony týkající se internetového prodeje nožů, ale musíme jít ještě dál“.
„Pokud vyděláváte peníze prodejem nožů, měli byste nést odpovědnost za to, že je prodáváte bezpečně a v souladu se zákonem,“ dodala. Licenční systém podle ní pomůže zvýšit standardy a přimět prodejce k odpovědnosti, uvádí list The Independent.
Zahraniční firmy, které budou chtít dodávat nože do Británie, budou muset určit prostředníka se sídlem v zemi. Ten bude odpovídat za dodržování britských pravidel při dovozu a prodeji.
Vláda chce konečnou podobu pravidel připravit ve spolupráci s obchodníky, bezpečnostními složkami a dalšími organizacemi, včetně sdružení sběratelů historických předmětů. Už nyní ale vyvolává pozornost záměr zahrnout do licenčního systému také příborové nože nebo třeba nože na máslo.
Ještě na jaře se přitom objevily zprávy, že tyto předměty budou z licencování vyňaty. Podle nejnovějších informací ale vláda s takovou výjimkou nepočítá, píše Guardian.
Pochybnosti policie a slib vlády
Proti prodejcům, kteří pravidla poruší, bude moci zasáhnout britská policie. Ta přitom už dříve upozorňovala, že nový systém může znamenat další povinnosti pro již tak přetížené policejní sbory. Ministerstvo vnitra zatím nevyčíslilo celkové náklady ani administrativní zátěž spojenou se zavedením licence.
Vládnoucí labouristé se při nástupu k moci zavázali, že během deseti let sníží kriminalitu spojenou s používáním nožů na polovinu. Podle ministerstva vnitra od roku 2024 celkový počet těchto trestných činů klesl o 11 procent.
Policie v Anglii a Walesu zaznamenala v roce končícím červnem 2026 celkem 48 615 trestných činů spáchaných nožem nebo jiným ostrým předmětem. Oproti předchozímu roku jde o pokles o šest procent, ve srovnání s březnem 2016 je to však nárůst o 49 procent.
Licencování, které bude vyžadovat přijetí zákona, navazuje na konzultaci zahájenou v prosinci 2025 po vraždách v Southportu. K útoku došlo 29. července 2024 během tanečního kurzu s tematikou Taylor Swiftové. Sedmnáctiletý Axel Rudakubana tehdy zavraždil tři dívky a dalších deset lidí zranil.
Vláda od té doby také zpřísnila ověřování věku při nákupu nožů na internetu a nařídila prodejcům hlásit hromadné objednávky šesti a více nožů.
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