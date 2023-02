"Bez munice prohrajeme." Ukrajinci začínají být v úzkých, Rusové chystají další útoky

Potřebujeme více munice a letadel, jinak nevyhrajeme, říkají ukrajinští vojáci. Zatímco Rusko na jihu a východě Ukrajiny čím dál intenzivněji zvyšuje svou ofenzivu, ukrajinský vojenský velitel Kurt svůj tým varuje, že nemůže jen čekat na pomoc. Ta podle něj možná nikdy nepřijde. NATO mezitím hledá cestu, jak potřebnou munici a zbraně co nejrychleji na Ukrajinu doručit.

Ukrajinští vojáci nyní kvůli nedostatku vojenské techniky využívají k útoku na ruskou armádu improvizované rakety namontované na obrněný transportér. "Dvacátý! Odejděte! Odejděte! Míří na nás!" rozkazuje Kurt svým mužům přes vysílačku poté, co několikrát vystřelili směrem k frontové linii.

Improvizované rakety do amerického samohybného obrněného salvového raketometu sestrojují v dílně sami vojáci. Znovu je naplňují stovkami vystřílených nábojů. "Ti, kdo říkají, že nemají dostatek munice, by se po ní měli aktivně shánět. K nám ji nikdo nedoveze. To je holý fakt," vysvětlil Kurt s tím, že si musejí vystačit s tím, co mají.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v předvečer zasedání ministrů obrany NATO v Bruselu varoval, že Ukrajina spotřebovává munici mnohem rychleji, než ji zemi spojenci zvládnou doručit. Podle některých odhadů totiž ukrajinští vojáci vypálí každý den šest až sedm tisíc dělostřeleckých granátů.

Ministři obrany zemí NATO a další spojenci Ukrajiny proto nyní v Bruselu řeší, jak urychlit podporu ukrajinské armády čelící ruské ofenzivě a zároveň neohrozit vlastní tenčící se zásoby munice. Generální tajemník NATO uvedl, že aliance musí Ukrajině zajistit vybavení nutné k tomu, aby válku vyhrála. K tomu bude potřeba navýšit výrobu munice. S tím už podle ministra obrany Borise Pistoriuse počítá třeba Německo.

Podle Stoltenberga musí aliance urychlit zvláště dodávky munice, paliva a náhradních dílů, kterých se ukrajinské armádě nedostává, a rychle dodat i dříve slíbené zbraně. "Nevidíme, že by se prezident Putin chystal na mír. Je vidět pravý opak, připravuje pokračování války, nové ofenzivy a nové útoky," řekl generální tajemník NATO. Dodal, že jde i o souboj logistiky, kdy ukrajinští spojenci musí najít cestu k co nejrychlejšímu doručení slíbených zbraní.