„Bez mého zásahu by to nešlo.“ První dáma USA se vložila do války na Ukrajině

V posledních týdnech je americké „mírotvorné“ úsilí spojováno především s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle Bílého domu ale slaví úspěch i jeho manželka – první dáma Spojených států Melania Trumpová. Bílý dům oznámil, že z její iniciativy vzniklo lokálně omezené příměří, na kterém se údajně shodly Moskva i Kyjev. „Bez mého zásahu by to možné nebylo,“ komentovala situaci Trumpová.
Příměří se má týkat pouze válkou krutě sužovaného ukrajinského města Olešky a začít platit 29. října, uvedl Bílý dům v pátek. Podle jiných a pozdějších zdrojů – například podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského – má ale začít již v úterý 27. října od tří hodin ráno. Příměří má podle Trumpové umožnit především dopravu humanitární pomoci a evakuaci starších lidí.
Město se nachází v Ruskem okupované části ukrajinské Chersonské oblasti. O otřesných podmínkách, v nichž se nacházejí jeho obyvatelé, přinesla svědectví ukrajinská média zhruba před měsícem.
Lidé v Oleškách mají omezené dodávky elektřiny, čelí pravidelným vojenským útokům a pohybují se v prostředí, kde hrozí nebezpečí kvůli minám. Podle ukrajinských zdrojů byli někteří obyvatelé města dokonce nuceni jíst psy kvůli zoufalému nedostatku potravin.
Kyjev viní z blokády města Moskvu. Ta sice problémy se zásobováním připustila, vinu za vzniklou situaci ale naopak hází na Kyjev, psala dříve agentura AFP.
„Bylo naprosto zřejmé, že bez mého zásahu by nebylo možné do města dopravit humanitární pomoc ani evakuovat seniory,“ reagovala americká první dáma v oficiálním prohlášení na webu Bílého domu.
Spolupráce Ruska, Ukrajiny a Spojených států
Bílý dům tvrdí, že Trumpová zahájila jednání s oběma stranami a pomohla jim dohodnout cíle příměří, technické postupy, načasování i konkrétní podmínky. V prohlášení ji označil za „výhradní zprostředkovatelku“.
Dodržování dohody má podle první dámy sledovat „nestranná americká mediální organizace“. Bílý dům ani ministerstvo zahraničí však bezprostředně neuvedly, o kterou organizaci jde ani jak přesně má dohled fungovat, uvádí server Politico.
Do Olešek mají vyrazit civilní představitelé Ruska a Ukrajiny, kteří společně posoudí potřeby místních obyvatel. Lidem, kteří budou chtít město opustit, má být zajištěna doprava do cílového místa podle jejich vlastního výběru. „Předpokládám, že někteří budou chtít odjet do Ruska a jiní na Ukrajinu,“ uvedla Trumpová.
Ukrajinský ombudsman pro lidská práva Dmytro Lubinec zapojení první dámy USA ocenil. „Dnes celý svět ví o Oleškách a my děláme vše, co je v našich silách, abychom zachránili naše občany, kteří se tam nyní nacházejí,“ řekl. Operaci označil za mimořádně složitou a upozornil, že se uskuteční v několika etapách.
Válkou sužované Olešky
Město leží na jihu Ukrajiny, na levém břehu řeky Dněpr naproti Chersonu. Před válkou v něm žilo přibližně 24 tisíc lidí. Nyní tam podle odhadů zůstává 1700 až 2000 obyvatel, především starších lidí, kteří nemohli odjet, a zhruba 50 dětí.
Od začátku války zůstávají Olešky v oblasti frontové linie a velká část jejich obyvatel musela odejít nebo byla evakuována. Po zničení Kachovské přehrady v roce 2023 bylo zaplaveno přibližně 90 procent území města, uvádí na svém webu Bílý dům.
K příměří se v neděli v rozhovoru pro ukrajinský pořad TSN The Week vyjádřil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle něj by klid zbraní měl trvat několik dní a jeho uskutečnění bude vyžadovat spolupráci Ruska.
„Rusko samozřejmě udělá všechno pro to, aby vyčistilo silnice způsobem, který lidi přiměje vydat se směrem do Ruska a zůstat tam. Nedovolí jim jednoduše odejít,“ řekl Zelenskyj. Část obyvatel se ale podle něj podaří různými způsoby evakuovat na území Ukrajiny, které má Kyjev pod kontrolou.
„Nejdůležitější je umožnit lidem dostat se ven, aby mohli žít. V ideálním případě by se měli dostat tam, kam potřebují, a evakuovat se k nám na Ukrajinu, kde dostanou vše potřebné a kde se o ně postaráme,“ uvedl Zelenskyj.
Další pokus o příměří
Oznámení přichází v době, kdy se předchozí pokusy o zastavení bojů nedařilo udržet. Na začátku října Trump oznámil příměří týkající se energetické infrastruktury. Ukrajina však následně obvinila Rusko, že dohodu téměř okamžitě porušilo. Obě strany pak dál útočily na energetická zařízení protivníka.
Trump v pátek novinářům v Bílém domě řekl, že jeho žena se na jednáních soustředí především na osud dětí odloučených od rodičů během války. Podle její kanceláře se od loňského návratu manželů Trumpových do Bílého domu podařilo znovu spojit s rodinami 34 dětí.
„Obě strany s ní spolupracují, takže odvádí velmi dobrou práci,“ prohlásil prezident. Podle něj příměří vzniklo z iniciativy první dámy. „Kontaktovali obě strany a obě strany to chtěly,“ dodal.
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