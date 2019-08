Bez incestů a násilí by možná lidstvo nebylo, naznačil politik. Za výrok čelí kritice

Podle republikánského člena americké Sněmovny reprezentantů by bez incestů a znásilnění, které se udály v historii lidstva, už možná žádná populace na světě nebyla. Poslanec Steve King to podle listu De Moines Register řekl, když obhajoval naprostý zákaz potratů.

"Co kdybychom prošli rodokmeny všech rodin a prostě z nich vytrhli ty lidi, kteří přišli na svět následkem znásilnění nebo incestu? Zbylo by na světě vůbec nějaké obyvatelstvo?", řekl King v projevu před konzervativním klubem. Jen to, že k početí došlo za špatných okolností, neznamená, že jeho výsledkem není člověk, uvedl také katolík King. "Dítě nenese vinu za hřích svého otce nebo matky," dodal.

King si za tyto své výroky vysloužil kritiku nejen od demokratů, ale i od některých členů své Republikánské strany. "Jsem na sto procent za ochranou života, ale bizarní komentáře a chování Steva Kinga shazují to, co se snažíme lidem říci," citovala britská BBC republikánského senátora ve státu Iowa Randyho Feenstru.

Média připomínají, že Steve King je už léta nechvalně známý svými výroky všeobecně považovanými za rasistické a xenofobní. Tento odpůrce migrace například na Twitteru napsal, že "nemůžeme obnovit naši civilizaci pomocí dětí někoho jiného".

Zákonodárné sbory v řadě amerických států ovládaných republikány v posledních měsících omezily možnosti potratů. Nejrestriktivnější zákon přijala Alabama, která zakázala ženám ukončit těhotenství i v případě znásilnění nebo incestu, připomíná agentura Reuters.

