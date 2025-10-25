Zahraničí

Bez dohody s Afghánistánem může začít otevřená válka, řekl pákistánský ministr

ČTK ČTK
před 39 minutami
Pákistánský ministr obrany Chavádža Ásif řekl, že pokud se s Afghánistánem nepodaří dosáhnout shody při jednáních v Istanbulu, může to vést k otevřené válce. Věří ale, že Afghánistán chce mír, doplnil podle agentury Reuters. Země po přeshraničních střetech uzavřely v polovině října příměří.
Afghánský bojovník Tálibánu sedí na tanku poblíž afghánsko-pákistánské hranice ve Spin Boldaku v provincii Kandahár.
Afghánský bojovník Tálibánu sedí na tanku poblíž afghánsko-pákistánské hranice ve Spin Boldaku v provincii Kandahár. | Foto: Reuters

"Pokud se nepodaří uzavřít dohodu, tak je tady možnost zahájit s nimi otevřenou válku," uvedl Ásif v pákistánské televizi. "Nicméně je zjevné, že chtějí mír," doplnil ministr.

Související

Pákistán podle Tálibánu svými údery porušil příměří, Afghánistán chystá odpověď

Indie, Pákistán, voda

Rozhovory, které začaly v sobotu v Istanbulu, mají pokračovat i v neděli a jejich cílem je vytvořit mechanismus umožňující dlouhodobější dodržování příměří. Reuters je označuje za nejnovější pokus obou zemí zabránit tomu, aby pokračovaly nejhorší střety mezi Pákistánem a Afghánistánem od roku 2021, kdy se moci v Kábulu chopilo hnutí Tálibán.

Dlouhodobé napětí mezi státy eskalovalo v první polovině října útoky na cíle v Afghánistánu včetně Kábulu, ze kterých afghánští představitelé obvinili Pákistán. Jako odvetu zahájil Tálibán ofenzivu na hranici. Obě strany informovaly o desítkách mrtvých a stovkách zraněných.

Islámábád viní Kábul z přechovávání ozbrojenců, kteří útočí na pákistánské ozbrojené síly. Tálibán tato obvinění odmítá a uvádí, že pákistánské vojenské akce narušují afghánskou nezávislost. Země spolu sdílí 2.600 kilometrů dlouhou hranici.

 
Mohlo by vás zajímat

Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

Zlomová dohoda je hotová. Ukrajina bude mít klíčovou posilu ve válce

Zlomová dohoda je hotová. Ukrajina bude mít klíčovou posilu ve válce

Kokainová zástěrka Trumpovy vlády. O co jde Američanům v karibském "pokeru"

Kokainová zástěrka Trumpovy vlády. O co jde Američanům v karibském "pokeru"

Triumf kritičky EU a současné izraelské vlády. Prezidentské volby v Irsku mají vítěze

Triumf kritičky EU a současné izraelské vlády. Prezidentské volby v Irsku mají vítěze
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Afghánistán Pákistán diplomacie Kábul Islámábád

Právě se děje

Aktualizováno teď
Karviné to šlape i bez Hyského, odnesla to Boleslav. Jablonec po derby vede ligu

Karviné to šlape i bez Hyského, odnesla to Boleslav. Jablonec po derby vede ligu

Fotbalisté Karviné ve 13. kole první ligy zvítězili v Mladé Boleslavi 4:2.
Aktualizováno před 25 minutami
Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

ŽIVĚ
Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 26 minutami
Babišův muž hlásí, že ANO, SPD a Motoristé "dopekli" program vlády. A kompromisy?

ŽIVĚ
Babišův muž hlásí, že ANO, SPD a Motoristé "dopekli" program vlády. A kompromisy?

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 32 minutami
Zlomová dohoda je hotová. Ukrajina bude mít klíčovou posilu ve válce

Zlomová dohoda je hotová. Ukrajina bude mít klíčovou posilu ve válce

Švédský premiér se s ukrajinským prezidentem Zelenským dohodli, že Ukrajina si pořídí 100 až 150 víceúčelových bojových letounů JAS-39 Gripen.
před 39 minutami
Bez dohody s Afghánistánem může začít otevřená válka, řekl pákistánský ministr

Bez dohody s Afghánistánem může začít otevřená válka, řekl pákistánský ministr

Islámábád viní Kábul z přechovávání ozbrojenců, kteří útočí na pákistánské ozbrojené síly.
Aktualizováno před 44 minutami
Česko zaspalo. Vakcíny proti žloutence jdou na dračku, jenže zoufale chybějí

Česko zaspalo. Vakcíny proti žloutence jdou na dračku, jenže zoufale chybějí

Z týden se nechalo proti žloutence A očkovat 15 tisíc lidí, od ledna už bylo podáno 127 tisíc dávek vakcín. Loni to byla zhruba polovina za celý rok.
před 1 hodinou
Kokainová zástěrka Trumpovy vlády. O co jde Američanům v karibském "pokeru"

Kokainová zástěrka Trumpovy vlády. O co jde Američanům v karibském "pokeru"

Od srpna americká armáda v Karibiku soustředila desítky válečných lodí, stíhaček, špionážních letadel a na 10 tisíc členů námořní pěchoty.
Další zprávy