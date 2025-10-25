Bez dohody s Afghánistánem může začít otevřená válka, řekl pákistánský ministr

"Pokud se nepodaří uzavřít dohodu, tak je tady možnost zahájit s nimi otevřenou válku," uvedl Ásif v pákistánské televizi. "Nicméně je zjevné, že chtějí mír," doplnil ministr.
Rozhovory, které začaly v sobotu v Istanbulu, mají pokračovat i v neděli a jejich cílem je vytvořit mechanismus umožňující dlouhodobější dodržování příměří. Reuters je označuje za nejnovější pokus obou zemí zabránit tomu, aby pokračovaly nejhorší střety mezi Pákistánem a Afghánistánem od roku 2021, kdy se moci v Kábulu chopilo hnutí Tálibán.
Dlouhodobé napětí mezi státy eskalovalo v první polovině října útoky na cíle v Afghánistánu včetně Kábulu, ze kterých afghánští představitelé obvinili Pákistán. Jako odvetu zahájil Tálibán ofenzivu na hranici. Obě strany informovaly o desítkách mrtvých a stovkách zraněných.
Islámábád viní Kábul z přechovávání ozbrojenců, kteří útočí na pákistánské ozbrojené síly. Tálibán tato obvinění odmítá a uvádí, že pákistánské vojenské akce narušují afghánskou nezávislost. Země spolu sdílí 2.600 kilometrů dlouhou hranici.