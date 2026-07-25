Do účastníků berlínského Pridu najelo auto, jeden člověk zemřel, 14 je zraněných

Berlínská policie v sobotu večer předčasně ukončila pochod za práva komunity LGBT+ nazvaný Christopher Street Day, a to několik hodin po jeho zahájení. Jeden člověk zahynul a dalších nejméně 14 je zraněných, když do lidí na pochodu hrdosti v Berlíně najelo auto, citují agentury berlínskou policii.
„Předpokládáme, že do parku Tiergarten vjelo vozidlo, které srazilo několik lidí a zranilo je. O zraněné teď pečují záchranáři. Intenzivně pátráme po osobách podezřelých z účasti na této události,“ uvedla podle agentury AFP policie ve sdělení přes komunikační platformu WhatsApp.
Policie na síti X vyzvala všechny účastníky, aby místo konání akce okamžitě opustili. Organizátor pochodu pak zúčastněné vyzval, aby se vrátili domů. Policie lidem doporučila, aby neprocházeli parkem, ale aby využívali pouze ulice.
Pochodu hrdosti se už přes den zúčastnily statisíce lidí. Pochod končil na ulici 17. června, což je dlouhá dopravní tepna, která prochází Tiergartenem a vede až k Braniborské bráně, kde se od pátku konaly koncerty.
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