Berlínské mládežnické centrum tajilo znásilnění, aby ochránilo „muslimské chlapce“

Martin Sluka
Berlínské mládežnické centrum se podle německých médií rozhodlo nenahlásit údajné znásilnění dospívající dívky. Pracovníci centra tak podle čestného prohlášení učinili v přesvědčení, že „muslimští chlapci už čelí zvýšené pozornosti policie“.

K incidentu mělo dojít v mládežnickém centru Wutzkyallee v berlínském Neuköllnu, kde měla být šestnáctiletá studentka kurdsko-tureckého původu znásilněna arabským mladíkem. O několik měsíců později ji mělo v odlehlé části centra sexuálně napadnout dalších osm návštěvníků centra.

Vyplývá to z čestného prohlášení zaměstnanců sousedního zařízení MaDonna, kteří podle dokumentu naléhali na koordinátorku sociálních služeb, aby případ nahlásila policii. Ta to však údajně odmítla kvůli obavám, že by to pachatele stigmatizovalo.

Dokument zveřejněný deníkem Bild uvádí, že podle koordinátorky „muslimští chlapci už čelí zvýšené pozornosti policie“ a chtěla zabránit šíření „plošného podezření“. Vedení centra však obvinění odmítá.

„Skupina pachatelů si z trestných činů pořizovala videa, kterými oběť opakovaně vydírala. Zároveň se snažila přimět mladší sestru oběti, aby se s nimi setkala,“ uvádí se dále v dokumentu, který již má k dispozici berlínský senát i místní politici.

„Původ pachatelů nehrál roli“

Podle přepisu interního rozhovoru vedoucích pracovníků centra, který získala německá média, zařízení připouštělo intimní kontakty mezi mladistvými – a to i v případech, kdy se jednalo o jednu dívku s více chlapci.

Tento přístup ostře zkritizoval šéf frakce CDU v Neuköllnu Markus Oegel. „Nemůžete v mládežnických centrech tolerovat intimní vztahy jen proto, že to někteří mladí nemohou dělat doma. To je nepřijatelné. Pořád mluvíme o nezletilých,“ uvedl.

Na zprávu deníku Bild reagovala také Sarah Nagelová, radní pro oblast mládeže za stranu Die Linke. „K dnešnímu dni chci jasně říct: nedošlo k žádnému pokusu o utajení těchto obvinění,“ uvedla. Zároveň dodala, že „původ pachatelů nehrál při řešení incidentu žádnou roli“.

Nagelová zároveň zdůraznila potřebu bezpečného prostředí pro všechny děti a mladistvé s tím, že „sexualizované násilí a patriarchální struktury, které ho podporují, musí být důsledně potírány“. Mládežnické centrum bylo mezitím oficiálně uzavřeno.

Do případu se vložil i berlínský primátor Kai Wegner z CDU, který požaduje důsledné vyšetření. Pokud se ukáže, že znásilnění šestnáctileté dívky bylo záměrně zameteno pod koberec kvůli mylně chápané kulturní toleranci nebo z politických důvodů, musí to mít důsledky, uvedl na svém Facebooku.

