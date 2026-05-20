Berlínská nemocnice přijala Američana, který se nakazil v Kongu ebolou

Berlínská nemocnice Charité přijala ve středu do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Zvláštní letadlo přistálo na mezinárodním letišti u německé metropole krátce po půlnoci. Na izolační jednotku pacienta doprovodilo šest desítek policistů. Epidemie eboly, která propukla v Kongu a rozšířila se do sousední Ugandy, si už vyžádala přes 100 obětí.
Americký lékař se ebolou nakazil v konžské nemocnici. Německo jej přijalo na žádost Spojených států. Pečovat o něj budou lékaři na zvláštní izolační jednotce na Virchowově klinice v berlínské čtvrti Wedding. Vysoce specializované oddělení pro mimořádně nakažlivé choroby je schopné zvládat i situace s nejasnou biologickou, chemickou či radiologickou kontaminací. Prostory mají vlastní přístupy, uzavřenou vzduchotechniku s filtrací a nezávislou čističku odpadních vod.
"Pro spolkovou vládu je samozřejmé, že našim partnerům pomáháme," uvedla německá ministryně zdravotnictví Nina Warkenová. Německo má podle ní k dispozici pro tyto případy nejmodernější vybavení. "O pacienty je postaráno nejlepším možným způsobem a zároveň jsou bezpečnostní opatření na nejvyšší úrovni," dodala ministryně.
Na přijetí Američana s podezřením na nákazu ebolou se připravuje také Česko. Rozhodl o něm ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po konzultaci s vládou. Podle Fakultní nemocnice Bulovka, kam americký lékař z Ugandy zamíří, nemá pacient podle posledních informací příznaky nemoci. Nemocnice očekává jeho přijetí ve středu ve večerních hodinách.
Zprávy o tom, že v provincii Ituri na severovýchodě Konga propukla epidemie eboly, se objevily v pátek. Nemoc se ale zřejmě v zemi šíří už od dubna. Světová zdravotnická organizace (WHO) epidemii o víkendu označila za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu poté, co byly potvrzeny dva případy i v Ugandě. Šíří se varianta viru Bundibugyo, proti které neexistuje očkování ani účinná léčba. Riziko šíření ve střední a východní Africe je považováno za vysoké. Čeští hygienici minulý týden uvedli, že riziko importu eboly do Česka je nízké.
Afrika má za sebou několik epidemií nemoci, jejíž smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nejhorší vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11.000 lidí. Ačkoliv proti některým kmenům eboly už existují účinné vakcíny, na současnou variantu Bundibugyo nezabírají.
Nároďák jako žádný jiný. Na Čechy číhá i rodák ze země, kterou hokej neeviduje
Fryclund, De Luca, Spornberger, Bradley. Z tohoto výčtu ze soupeřovy soupisky běžný divák těžko vydedukuje, proti komu Češi vlastně budou ve středu hrát. Konec napínání: Je to Itálie. Její tým se na hokejovém mistrovství světa vymyká všem ostatním.
Škoda zveřejnila ceny nejdostupnějšího elektromobilu. Na nejlevnější Epiq se ale bude čekat
Škoda Auto stanovila první ceny nového elektrického modelu Epiq pro český trh. Základní verze nejsilnější varianty vyjde na 772 tisíc korun, vyšší výbavy na 869 a 923 tisíc. Nejlevnější verze se má objevit až později a tu si Škodovka cení na 619 tisíc korun.
ŽIVĚ Trumpův emisar Witkoff míří opět do Moskvy. "Proč jen tam?" diví se Zelenskyj
Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, který vede jednání o ukončení války Ruska proti Ukrajině, v nejbližší době navštíví Rusko. Podle ruské státní agentury TASS to uvedl zmocněnec ruského prezidenta Vladimira Putina pro investice Kirill Dmitrijev.
Muže s podezřením na ebolu přijme Bulovka, schválil to ministr. Příznaky nemá, míní hygienici
O přijetí Američana s podezřením na nákazu ebolou rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po konzultaci s vládou. Ve středu ráno to sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví (MZd) Naďa Chattová. Podle hlavní hygieničky Barbory Mackové má ČR nastavená pro transport pacientů s velmi nakažlivými nemocemi nastavená pravidla.
„Otevřel třináctou komnatu.“ Babišův tah generálem oživil starou Zůnovu ránu
Způsob, jakým vláda Andreje Babiše postupuje při výběru nového náčelníka generálního štábu, překračuje zaběhnutá pravidla a standardy. Volba Miroslava Hlaváče navíc komplikuje práci ministra obrany Jaromíra Zůny. Nejen proto, že jeho slovo nemělo v procesu žádnou váhu. S případným nástupem Hlaváče se totiž před Zůnou otevírá sedm let stará kapitola, na niž by nejradši zapomněl.