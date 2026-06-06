Berlínská nemocnice po dvou týdnech propustila Američana. Léčil se s ebolou

Berlínská nemocnice Charité dnes po více než dvou týdnech léčby propustila Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Muž je podle zařízení v dobrém zdravotním stavu, napsala agentura DPA. V Kongu, kde epidemie propukla, a sousední Ugandě evidují celkem 471 potvrzených případů nákazy ebolou a 84 úmrtí.
Devětatřicetiletý americký lékař se nakazil při práci v nemocnici ve východokonžské provincii Ituri. Na žádost Spojených států byl převezen do Německa a 20. května hospitalizován na specializovaném izolovaném infekčním oddělení nemocnice Charité, která patří mezi evropská centra pro vysoce nakažlivé choroby. Spolu s lékařem byla následující den preventivně přijata i jeho manželka a čtyři děti, i když nevykazovaly žádné příznaky. DPA se o nich nyní nezmiňuje.
Jiného Američana nakaženého ebolou přijala 21. května také pražská Fakultní nemocnice Bulovka. Ta v pátek uvedla, že je muž dále bez příznaků a že pokud nebude mít žádné zdravotní potíže, izolace mu skončí příští týden. Ebola má inkubační dobu maximálně 21 dní. Ve specializovaném armádním Centru biologické ochrany v Těchoníně na Orlickoústecku je pak od 2. června v izolaci český voják, který se před dvěma týdny vrátil z mise v Kongu.
Africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) propuknutí epidemie eboly v provincii Ituri potvrdilo 15. května, podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je ale možné, že se vlna onemocnění začala šířit už v lednu. V Kongu je nyní evidováno 452 potvrzených případů nákazy, včetně 82 úmrtí. V sousední Ugandě, kam se epidemie rozšířila, registrují 19 potvrzených případů, včetně dvou úmrtí.
Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů. Proti některým kmenům eboly existují léky a vakcíny, v Kongu a Ugandě se ale v současnosti šíří varianta Bundibugyo, proti které očkování ani účinná léčba neexistují.
Afrika má za sebou několik epidemií nemoci, jejíž smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nejhorší vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11.000 lidí.
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