Berlín zvažuje, že by Británie mohla po odchodu z EU za přístup na jednotný trh platit

Británie by po odchodu z Evropské unie mohla získat přístup na jednotný unijní trh za poplatek. Navrhuje to interní zpráva německého ministerstva financí, k níž se dostal magazín Focus. Informovala o tom agentura Reuters, které se mluvčí ministerstva odmítl k této záležitosti vyjádřit. Zpráva na 35 stranách vyhodnocuje pravděpodobné náklady brexitu pro Německo. Experti ministerstva spočítali, že po výpadku britských příspěvků bude muset Berlín ročně odvádět do rozpočtu EU dodatečných 4,5 miliardy eur (téměř 120,4 miliardy Kč). Aby se tato nová zátěž zmírnila, nastoluje zpráva možnost zpoplatnit Londýnu přístup na atraktivní jednotný unijní trh.

