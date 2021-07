Do Prahy míří nový německý velvyslanec. Bude chystat návštěvu prezidenta Steinmeiera

Do Česka brzy přicestuje nový německý velvyslanec. Andreas Künne se do Prahy přesune ze spolkového ministerstva zahraničí, kde měl na starosti agendu boje s terorismem a témata spojená s OSN. Jedním z jeho prvních úkolů v sídle ambasády v Lobkowickém paláci na Malé Straně bude příprava oficiální návštěvy německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera.

Künne podle dvou diplomatických zdrojů deníku Aktuálně.cz v úřadu vystřídá dosavadního velvyslance Christopha Isranga, který Prahu opustí po čtyřech letech a předtím Německo zastupoval v Organizaci pro zákaz chemických zbraní v Haagu. "Česká strana o jeho nástupu už byla informována," potvrdil redakci zdroj z české diplomacie.

V Praze je zatím neznámou postavou a na tuzemsko nemá žádné vazby. Několik zahraničních postů už ale jako německý kariérní diplomat absolvoval: z centrály v Berlíně ho v minulosti vyslali do jihoafrické Pretorie nebo do Soulu v Jižní Koreji. V letech 2002 až 2004 pak působil jako zástupce velvyslance ve Vilniusu. Vystudovaný historik s tituly z univerzit v Berlíně a v Hamburku dříve pracoval i na spolkovém ministerstvu obrany nebo v úřadu německého kancléře, a to ještě za působení konzervativce Helmuta Kohla v polovině 90. let.

Naposledy se Künne doma věnoval otázkám boje s terorismem a německého působení v rámci OSN. Budoucí velvyslanec je zastáncem multilateralismu, pod vedením ministra zahraničí Heiko Maase Německo společně s Francií založilo neformální "alianci pro multilateralismus", v rámci které se snaží se státy z celého světa spolupracovat na tématech, jako jsou kyberbezpečnost, ochrana klimatu, boj s dezinformacemi, regulace smrtících autonomních zbraňových systémů nebo svoboda médií.

Andreas Künne v jedné z veřejných debat označil Čínu za "rivala" v mezinárodním prostředí, čímž se přiblížil rétorice, kterou v posledních letech používá Evropská unie. Německá vláda se drží mírnějšího pojmu "konkurent".

Německá ambasáda výměnu ambasadorů nijak nekomentovala. Podle zjištění deníku Aktuálně.cz se ale Künne po svém příchodu do Prahy bude věnovat přípravě velké státní návštěvy německého spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Mluvčí jeho úřadu potvrdil, že by měl do Česka přijet na konci srpna, tedy asi měsíc před německými parlamentními volbami. V těch poprvé po 16 letech nebude kandidovat stávající německá kancléřka Angela Merkelová.

Steinmeier Česko navštívil už v minulosti jako ministr zahraničí. Ve funkci hlavy státu ale zatím přijel jen jednou - na podzim 2017 tu strávil pouhý půlden. Na Pražském hradě tehdy se svým protějškem Milošem Zemanem hovořil o dopravních spojeních mezi oběma zeměmi, migrační krizi a také o důsledcích brexitu.

O rok později se do Berlína za Steinmeierem vypravil naopak prezident Zeman, plány na další cesty ale zkomplikovala pandemie koronaviru. Německému prezidentovi skončí v únoru příštího roku mandát a není jasné, zda svůj post obhájí. Česká strana tak má velký zájem na tom jeho - už několikrát odkládanou - cestu nyní uspořádat. O programu i tématech diskuse mezi oběma státníky se ještě vyjednává.

Na velvyslaneckých postech v Česku v dohledné době skončí hned několik diplomatů z významných zemí. Kromě Německa k nim patří také zástupci Izraele, Dánska a Itálie. S výjimkou posledního jmenovaného končí ve svých funkcích po čtyřech letech působení.