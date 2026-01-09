Berlín útok podcenil. Hotely jen pro uprchlíky? Zůstává hodně otázek, říká obyvatelka

Po žhářském útoku na kabelový most u elektrárny Lichterfelde v Berlíně v sobotu 3. ledna 2026 zůstalo v teplotách okolo nuly několik dní bez proudu přibližně 45 000 domácností. Část lidí musela být ubytována v tělocvičnách, pečovatelská zařízení byla evakuována, školy uzavřeny. Teprve před dvěma dny došlo k úplnému obnovení dodávek elektřiny.
V Berlíně žije s rodinou politoložka Mária Fuchs. Výpadky elektřiny se její čtvrti vyhnuly, celý Berlín ale podle ní kalamitou žije. Terčem kritiky se stal především starosta Kai Wegner, který den útoku (sobota 3. ledna) trávil na tenise a v médiích se objevil až v neděli.
Veřejnost také šokovalo, když viděla staré a nemohoucí obyvatele dočasně ubytované na polních lehátkách v tělocvičnách, zatímco zahraniční uprchlíci jsou v Berlíně ubytováni zdarma v hotelích. Ty mohli využívat i obyvatelé zasažených čtvrtí, ale nikoliv zadarmo. Úřady jim zajistily jen slevu – za jednu noc tak museli platit 70 euro. Lidé tak neměli dost informací.
Za útokem stojí krajně levicová skupina Vulkangruppe, která působí už od roku 2011 a má za sebou už řadu podobných útoků, včetně útoků na Německé dráhy, hromadnou dopravu, továrnu Tesla a energetickou soustavu. Naposledy loni v září, kdy ale výpadek proudu v jihovýchodním Berlíně neměl díky teplému počasí takový dopad.
Zničme „fosilní kapitalismus“!
Cílem Vulkangruppe je zničit „fosilní kapitalismus“ a zastavit „drancování země“. Odmítají „imperiální způsob života“ a technologický pokrok a hlásají potřebu radikální změny životního stylu.
Název Vulkangruppe (Skupina sopka) odkazuje na erupci islandského vulkánu Eyjafjallajökull v roce 2010, která na týdny ochromila leteckou dopravu v Evropě. „Berlíňané si kladou právem spoustu otázek,“ říká Mária Fuchs. „Jak je možné, že je policie nedopadla, když bylo jasné, že chystají další útok?“