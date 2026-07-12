Benzin do Lady je moc drahý. Rusové přesedají na koně, politici nabízí i další řešení

Palivová krize způsobená neutuchajícími ukrajinskými údery na ruský ropný průmysl přiměla řadu Rusů hledat alternativní způsoby dopravy. Podle chovatelů roste zejména ve venkovských oblastech zájem o jízdní kola i o koně.
Telegramový kanál Mash s odkazem na chovatele uvádí, že některé chovné stanice během posledního měsíce prodaly nebo registrovaly předobjednávky na sedm až osm koní. Ještě donedávna přitom běžně čekalo jedno zvíře na svého kupce dva až tři měsíce.
Deník Moskovskij komsomolec k tomu dodává, že ve venkovských oblastech a v menších obcích je dnes chov koní výrazně výhodnější než pravidelné tankování terénních vozů s vysokou spotřebou, jako mají tradiční modely UAZ nebo Lada Niva.
Pořizovací cena koně se v závislosti na věku a výcviku pohybuje mezi 100 až 200 tisíci rubly, tedy přibližně 27 až 55 tisíci korunami. Majitelé zároveň musí pravidelně hradit krmivo, seno, kováře či veterinární péči. Celkové měsíční náklady jsou však podle nich stále několikanásobně nižší než výdaje za benzín.
Zájem o koňskou dopravu stoupá zejména na pastvinách v jižních a středních regionech země, kde je rozšířené drobné hospodaření. Zvířata zde slouží nejen k práci v zemědělství a přepravě úrody či dřeva, ale využití mají i v turistice a volnočasových aktivitách.
Rusové hledají i další alternativy
Koně však nejsou jedinou alternativou, ke které se Rusové v době palivové krize uchylují. Deník The Moscow Times zmiňuje také rostoucí zájem o cyklistiku.
Na populární nákupní platformě CDEK.Shopping vzrostl v červnu meziměsíční prodej jízdních kol o 131 procent, přičemž celkové tržby stouply o 263 procent. Více než polovinu objednávek tvořila horská kola.
Předseda Státní dumy Vjačeslav Volodin zároveň minulý týden vyzval k prioritnímu rozvoji tramvajové dopravy ve velkých městech. Jedna třívozová souprava podle něj pojme až 260 cestujících a dokáže nahradit dvě stovky osobních aut.
Šéf parlamentního výboru pro dopravu Jevgenij Moskvičev pak řidiče vyzval k trpělivosti kvůli frontám na čerpacích stanicích. Zároveň však tvrdil, že země žádným nedostatkem paliv netrpí.
Intenzivní ukrajinské údery na ruský ropný průmysl trvají už několik měsíců. Liam Peach, analytik společnosti Energy Intelligence, odhaduje, že ruská ropná infrastruktura se od března stala terčem dronů nejméně padesátkrát.
Na začátku června bylo vyřazeno z provozu přibližně 30 procent celkové rafinerské kapacity Ruska. Podle agentury Reuters kvůli tomu klesla produkce benzinu o čtvrtinu na zhruba 85 tisíc tun denně. Poptávka během letních měsíců přitom v zemi standardně dosahuje hranice 110 tisíc tun denně.
Mohlo by vás také zajímat: Hádající se řidiči v Rusku se napadají u benzinových stanic a řeší limity na tankování
„Sehnat balení je nadlidský úkol.“ Chybí klíčový lék na rakovinu prsu. Novela zákona selhává
Pro řadu pacientek je nepostradatelný. Nahradit se nedá. Přesto lék Tamoxifen na rakovinu prsu na českém trhu chybí. Jeho výrobce ohlásil před osmi měsíci výpadek a přestal ho do Česka vozit. Úřady sice v lednu zajistili náhradní dodávky, i ty ale v červnu skončily. „Sehnat nějaké balení je nadlidský úkol,“ říká lékárník Marek Hampel a dodává: „Novela zákona o léčivech nepřinesla efekt.“
Je mu 5900 let a chce zakázat popcorn v kinech. Teď vyzve favorita britských voleb
Jediným soupeřem Nigela Farage v britských doplňovacích volbách se stal muž, který o sobě tvrdí, že je 5900 let starým vůdcem mimozemské rasy Recyklonů. Za satirickou postavou zvanou Count Binface stojí komik Jon Harvey, který využívá volby k politické satiře. Ve svém programu slibuje například zastropování cen zmrzliny nebo výstavbu alespoň jednoho cenově dostupného domu.
Norská veslice šla ke dnu. Haaland neskóroval, dvakrát pod čáru ponoru zamířil Bellingham
Fotbalisté Anglie zdolali Norsko 2:1 po prodloužení a postoupili do semifinále mistrovství světa.
Těžké zklamání, opakovala Muchová. Popsala faktory, které ji ovlivnily, i výjimečnost Noskové
Už na kurtu během ceremoniálu na Centre Courtu dala Karolína Muchová jasně najevo, jak tvrdě ji porážka ve finále Wimbledonu zasáhla. Na následné tiskové konferenci silné zklamání potvrdila a dala nahlédnout do zákulisí fascinující české bitvy mezi ní a novou šampionkou Lindou Noskovou. Pro svou kamarádku měla jen slova respektu a obdivu.
ŽIVĚ Ruský útok zabíjel. Bombardování nepřežilo šest lidí a dítě, plameny krotili hasiči
Nejméně pět lidí – včetně dítěte – zabil ruský útok leteckými pumami na ukrajinské město Sumy, dalších 30 osob utrpělo zranění. Na platformě Telegram to uvedl šéf správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov. Ruský útok leteckými bombami na město Slovjansk v Doněcké oblasti zabil jednoho člověka a tři další zranil, napsal později server Ukrajinska pravda s odvoláním na úřady.