Běloruské úřady podle zprávy pro OSN spolupracují na represích vůči opozici

Běloruské státní instituce od roku 2020 spolupracují na všech stupních justičního systému při umlčování kritiků autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka, součástí represí jsou zatýkání, věznění a sledování. V připravované zprávě pro Radu OSN pro lidská práva (UNHRC) to tvrdí nezávislí experti, napsala dnes agentura Reuters.
Běloruská mise v UNHRC aktuální zjištění zatím nekomentovala, v minulosti ale Minsk opakovaně odmítl kritiku stavu lidských práv v zemi a s experty pracujícími pro OSN nespolupracoval.
Zpráva, kterou UNHRC obdrží tento týden, popisuje koordinovaný postup soudů, bezpečnostních složek, státních zástupců, policie či vězeňských orgánů s cílem umlčet skutečné i domnělé Lukašenkovy odpůrce. Experti uvedli, že zjistili systematické porušování mezinárodních závazků v oblasti lidských práv od zadržení oponentů, jejich odsouzení až po dohled po propuštění.
Jako příklady represí zpráva uvádí svévolné zatýkání, odmítání právních záruk a právní ochrany, uzavřené procesy či pokračující pronásledování bývalých odsouzených a někdejších vězňů.
"Vzorce porušování (práv) popsané v tomto dokumentu pokračují do dnešních dnů," tvrdí zpráva s tím, že soudnictví zastává klíčovou roli k udržení stávajícího systému tím, že pronásledování legitimizuje a obětem znemožňuje přístup k opravným prostředkům.
Experti dále zopakovali dřívější zjištění, že některé případy represí a porušování lidských práv spáchaných od května 2020 mohou být zločiny proti lidskosti. K takovým závěrům mimo jiné dospěla zpráva o situaci v Bělorusku zveřejněná Úřadem vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) v březnu 2023.
Lukašenkův režim porušování lidských práv i volební podvody opakovaně odmítá, stejně tak popírá zadržování politických vězňů. Osoby označované opozicí či Západem za politické vězně označuje za bandity. Tvrdý postup vůči protirežimním demonstrantům obhajuje jako zákonný a nezbytný k obnovení pořádku.
Lukašenko je u moci od roku 1994. Prezidentské volby v srpnu 2020, které mezinárodní pozorovatelé označili za nesvobodné a nespravedlivé a které Západ odmítl uznat, vyvolaly v zemi vlnu protestů. Statisíce lidí vyšly do ulic, ale režim protesty tvrdě potlačil. Desítky tisíc lidí pořádkové síly zadržely a tisíce z nich policisté zbili v celách. Hlavní opoziční představitelé skončili ve vězení nebo utekli ze země.
Evropští politici označili za nesvobodné a nespravedlivé i následné prezidentské volby v lednu loňského roku. Také ty podle běloruských úřadů vyhrál Lukašenko, a to s 87,5 procenta hlasů.
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