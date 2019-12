Lukašenko: Rusko už nikdy nebude impériem. Nemá na to zdroje

Na Českolipsku havarovala dvaašedesátiletá řidička, když jí skočil do klína kapr, jehož vezla na sedadle spolujezdce. Utrpěla středně těžké poranění. Na webu policie o tom informovala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Nezvyklá nehoda se stala v pondělí odpoledne v Horní Polici. Žena vezla kapra ve Škodě Felicii v igelitové tašce uložené do lavoru. Měla ho vedle sebe, na místě spolujezdce. Za jízdy jí kapr skočil do klína. "Šokovaná žena v tu chvíli ztratila kontrolu nad řízením a vyjela do protisměru, kde nejprve srazila dopravní značku a potom nabourala do betonového sloupu," uvedla Baláková.

Řidička ve vozidle jela sama, má středně těžké zranění. Zdravotníci ji podle mluvčí policie transportovali vrtulníkem do nemocnice se zlomeninou kotníku a s pohmožděným hrudníkem.