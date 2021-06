Běloruský novinář zadržený po vynuceném přistání letadla je nově v domácím vězení

Běloruský opoziční novinář Raman Pratasevič a jeho partnerka, Ruska Sofija Sapegaová, kteří byli v květnu zadrženi v Bělorusku po nuceném přistání jejich letu, byli přemístěni z vězeňské vazby do domácího vězení. Ruské redakci BBC to řekli jejich rodiče.

Běloruský opoziční novinář Raman Pratasevič. | Foto: Ramil Nasibulin/BelTA/Handout via REUTERS

Pratasevič je nyní sám v nájemním bytě v Minsku, sdělil novinářům jeho otec Dzmitryj Pratasevič. Podle jeho informací obvinění proti jeho synovi ani proti Sapegaové stažena nebyla. Uvedl, že bližší informace nemá a že přemístění do domácího vězení není podle jeho názoru velkým posunem.

"Moc radost z toho nemáme. Advokát nekomunikuje, úřady nekomunikují. Zlepšily se pro ně sice podmínky pobytu, jinak ale není jasné, co bude dál," uvedl Dzmitryj Pratasevič.

Také Sapegaová nyní pobývá v minském nájemním bytě, ovšem jiném než její partner, uvedl její nevlastní otec Sergej Dudič. Upřesnil, že zpráva o jejím přesunu ho šokovala. Nechtěl komentovat, zda byla obvinění proti jeho nevlastní dceři stažena a to kvůli obavám, že by jí jeho vyjádření mohla uškodit. Sapegaovou rodiče ve čtvrtek navštívili.

Pratasevič, bývalý hlavní redaktor nezávislého informačního kanálu Nexta, a studentka Sapegaová byli zadrženi 23. května poté, co běloruské úřady přiměly komerční let společnosti Ryanair z Atén do Vilniusu, kterým oba cestovali, k přistání v Minsku. Západ označil toto jednání za "pirátství" a zareagoval sankcemi, včetně zákazu letů běloruských aerolinek či doporučení vyhnout se vzdušnému prostoru Běloruska.