Kohoutky se zavřely. Bělorusko zastavilo dodávky znečištěné ruské ropy do Polska

Bělorusko zastavilo dodávky ruské ropy do Polska, které ji odmítlo odebírat kvůli znečištění organickým chloridem. V noci na čtvrtek o tom informovala běloruská agentura Belta.

"Dostali jsme dopis od polského operátora (ropovodu Družba), že rafinérie v Polsku a Německu nemohou přijímat a zpracovávat ropu s takovými ukazateli," řekl agentuře hlavní inženýr společnosti Gomeltransněfť Andrej Verigo. "Na západě je ropovod od (rafinérie) Mazyr zcela zastaven, kohoutky jsou zavřené."

Přeprava ruské ropy na Ukrajinu přes Bělorusko podle informací agentury nadále probíhá bez omezení.

Uvedená látka se používá ke zvýšení produkce ropy. Před transportem je ale potřeba ji od ropy oddělit, protože může poškodit rafinerie.

Problém s kvalitou ropy potvrdilo ve středu agentuře Reuters ruské ministerstvo energetiky. Sdělilo, že monopolní provozovatel ropovodů Transněfť se snaží problém odstranit co nejdříve. Blíže se k časovému rámci ale ministerstvo nevyjádřilo. Podle zdroje Reuters obeznámeného se situací by problém mohl být vyřešen do konce týdne.