Běloruská vláda se snaží umlčet web Tut.by, který pravidelně informuje o protestech

Bookerova cena bude udělena o dva dny později. Pořadatelé slavného anglického knižního ocenění, které mohou získat i Američané, odsunuli slavnostní ceremoniál ze 17. na 19. listopadu. Důvodem je to, že v původně plánovaný den zároveň vychází paměti bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy nazvané Země zaslíbená. Ty by v médiích zastínily laureáta ceny, píše deník New York Times.

"Přišlo nám nešťastné, že by dvě nejočekávanější literární události podzimu, to znamená udělení Bookerovy ceny a vydání Obamových pamětí, připadlo na stejný den," vysvětluje Gaby Woodová, šéfka nadace, jež Bookerovu cenu udílí. Podle New York Times pořadatelé ceny hned tak někomu neustoupí, což jen svědčí o tom, nakolik jsou Obamovy paměti očekávané. Vyjdou v nákladu tří milionů kusů.

Zemi zaslíbenou od Baracka Obamy v překladu Martina Svobody vydá nakladatelství Argo na podzim 2021.