Belgie umožnila návrat skupině žen a dětí z táborů pro džihádisty. Matky asi zatkne

Belgie povolila a uspořádala návrat ze syrských internačních táborů pro bývalé bojovníky organizace Islámský stát (IS) skupině deseti dětí a šesti žen. Jedná se o největší skupinu, které byl po pádu Islámského státu v roce 2019 umožněno se vrátit, uvedla stanice BBC. Tři ženy a sedm dětí naopak nabídku odjet do Belgie odmítly.

V uplynulých letech odešly do Sýrie a Iráku bojovat do řad Islámského státu stovky lidí z Evropy, a to včetně žen. Některým se během bojů narodily děti. Po pádu této teroristické organizace však stovky žen a dětí zůstaly zablokovány v internačních táborech. Z Belgie se k Islámskému státu přidalo na 400 lidí, což je jedno z nejvyšších čísel v Evropě.

Po příjezdu do Belgie budou matky zřejmě zatčeny a o děti se postarají úřady, uvedla BBC. Belgický premiér Alexander de Croo v březnu uvedl, že Belgie chce z internačních táborů za každou cenu přivézt zpět děti mladší 12 let. Úřady jim chtějí zajistit dobré životní podmínky.

Mnohé evropské státy ale k návratu svých občanek, které se dříve připojily k IS, staví velice opatrně. Část bezpečnostních expertů se domnívá, že by ženy mohly v domovských státech působit ve prospěch džihádistů. Naopak nevládní organizace vlády vyzývají, aby ženy a děti nenechávaly v internačních centrech, kde jim hrozí nemoci, nebezpečí a také možnost opětovné radikalizace.

Vězněm mezi členy Islámského státu: Chtěli mě mučit, dozorci mě zavřeli do lednice (video z roku 2020)