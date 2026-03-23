Přeskočit na obsah
Benative
23. 3. Ivona
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Belgie přitvrdila proti antisemitismu, do ulic velkých měst nasadila vojáky

ČTK

Belgie se rozhodla nasadit vojáky do ulic velkých měst, aby zajistili bezpečnost židovské komunity. Jde o reakci na antisemitské útoky v Nizozemsku a Belgii z posledních dvou týdnů, informovala agentura Reuters. Vlna útoků na synagogy a další židovské budovy v západních zemích začala po zahájení americko-izraelské války s Íránem na konci února.

Belgian army patrols Jewish institutions in Antwerp
Belgičtí vojáci hlídkují u synagogy v Antverpách.Foto: Reuters
Reklama

„Od dnešního dne posíláme vojáky do ulic Bruselu a Antverp, protože bezpečnost je základním právem!“ napsal v pondělí belgický ministr obrany Theo Francken na sociální síti X. „Říkáme NE antisemitismu,“ dodal v dalším příspěvku. Vojáci mají ve spolupráci s policií za úkol zajistit bezpečnost židovských škol a synagog, uvedly podle Reuters minulý týden úřady.

V belgickém Lutychu poničila 9. března exploze synagogu. Ačkoliv motiv ani pachatelé činu nejsou dosud známi, úřady případ vyšetřují jako antisemitský útok.

V sousedním Nizozemsku se v posledních týdnech odehrály dva útoky na objekty židovské komunity. První případ se stal 13. března v Rotterdamu, kde se žháři pokusili zapálit místní synagogu. V souvislosti s vyšetřováním bylo zadrženo pět osob. Druhý útok se odehrál v Amsterodamu, kde 14. března poškodila exploze židovskou školu. Podle tamní primátorky Femke Halsemaové šlo o cílený útok na židovskou komunitu.

Související

Nejnovějším případem antisemitismu v Evropě je pondělní požár čtyř sanitek v Londýně, patřících židovské dobrovolnické zdravotnické organizaci Hatzolah.

Reklama
Reklama

Také například v americkém Michiganu 12. března najel vozem do synagogy ozbrojený muž, kterého následně zastřelila policie. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) oznámil, že útok vyšetřuje jako násilný čin namířený proti židovské komunitě.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Orbán jako Michelangelo? Macinka podpořil maďarského premiéra

Do maďarské metropole Budapešti se o víkendu sjely konzervativni elity včetně špiček europarlamentní frakce Patrioti pro Evropu. Jenom pár týdnů před důležitými parlamentními volbami lídři podpořili premiéra Viktora Orbána, jako inspiraci jej vyzdvihl i český ministr zahraničí Petr Macinka.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama