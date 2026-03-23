Belgie přitvrdila proti antisemitismu, do ulic velkých měst nasadila vojáky

Belgie se rozhodla nasadit vojáky do ulic velkých měst, aby zajistili bezpečnost židovské komunity. Jde o reakci na antisemitské útoky v Nizozemsku a Belgii z posledních dvou týdnů, informovala agentura Reuters. Vlna útoků na synagogy a další židovské budovy v západních zemích začala po zahájení americko-izraelské války s Íránem na konci února.
„Od dnešního dne posíláme vojáky do ulic Bruselu a Antverp, protože bezpečnost je základním právem!“ napsal v pondělí belgický ministr obrany Theo Francken na sociální síti X. „Říkáme NE antisemitismu,“ dodal v dalším příspěvku. Vojáci mají ve spolupráci s policií za úkol zajistit bezpečnost židovských škol a synagog, uvedly podle Reuters minulý týden úřady.
V belgickém Lutychu poničila 9. března exploze synagogu. Ačkoliv motiv ani pachatelé činu nejsou dosud známi, úřady případ vyšetřují jako antisemitský útok.
V sousedním Nizozemsku se v posledních týdnech odehrály dva útoky na objekty židovské komunity. První případ se stal 13. března v Rotterdamu, kde se žháři pokusili zapálit místní synagogu. V souvislosti s vyšetřováním bylo zadrženo pět osob. Druhý útok se odehrál v Amsterodamu, kde 14. března poškodila exploze židovskou školu. Podle tamní primátorky Femke Halsemaové šlo o cílený útok na židovskou komunitu.
Nejnovějším případem antisemitismu v Evropě je pondělní požár čtyř sanitek v Londýně, patřících židovské dobrovolnické zdravotnické organizaci Hatzolah.
Také například v americkém Michiganu 12. března najel vozem do synagogy ozbrojený muž, kterého následně zastřelila policie. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) oznámil, že útok vyšetřuje jako násilný čin namířený proti židovské komunitě.
