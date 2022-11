Násilí jsme nečekali. Belgie řeší, jak předejít dalším výtržnostem mladých Maročanů

Německo se dohodlo se státní katarskou energetickou společností QatarEnergy na dodávkách až dvou milionů tun zkapalněného zemního plynu (LNG) ročně, a to od roku 2026 po dobu nejméně 15 let. Dnes to podle agentury DPA oznámil katarský státní ministr pro energetiku a zároveň generální ředitel QatarEnergy Saad Kaabí. Německý ministr hospodářství Robert Habeck, který v březnu v Kataru o dodávkách energetických surovin jednal, dohodu uvítal.

"Je to konkrétní ukázka (…) našich závazků vůči Německu," řekl Kaabí s tím, že pro Německo je to první dlouhodobá dohoda o dodávky LNG z Kataru. Katar je jedním z největších vývozců LNG, který prozatím z této blízkovýchodní země proudí především do Asie. Habeck k tomu podle agentury Reuters uvedl, že by nic nenamítal ani proti dvacetileté či delší smlouvě, zároveň ale poukázal na dlouhodobé klimatické cíle Německa. Německo chce do roku 2045 dosáhnout klimatické neutrality.

Německo má o zkapalněný zemní plyn z Kataru velký zájem, chce tak posílit svou energetickou bezpečnost poté, co dodávky plynu z Ruska prakticky ustaly. Kvůli dodávkám LNG navštívil Katar nejen Habeck, ale také spolkový kancléř Olaf Scholz.

Kvůli dovozu LNG Německo začalo na pobřeží Severního a Baltského moře budovat terminály, aby tuto surovinu mohlo vůbec přijímat. Očekává se, že první terminály začnou fungovat v prosince a na začátku ledna.

LNG z Kataru bude do Německa podle Kaabího proudit přes plovoucí terminál v Brunsbüttelu ve Šlesvicku-Holštýnsku, který si pronajala německá vláda.