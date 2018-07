Belgie kvůli technické poruše uzavřela na dvě hodiny vzdušný prostor, provoz už byl obnoven

Na vině byla technická závada v systému řízení letového provozu, tu se podařilo vyřešit a provoz byl plně obnoven.

Brusel - Belgie ve čtvrtek po 16:00 SELČ na téměř dvě hodiny z bezpečnostních důvodů částečně uzavřela svůj vzdušný prostor. Kvůli poruše v systému řízení letového provozu nesměla v celé zemi pozdě odpoledne a v podvečer startovat ani přistávat žádná letedla.

Podle agentury AFP belgická národní centrála pro kontrolu leteckého provozu Belgocontrol uvedla, že problém už byl vyřešen a kolem 18:00 se letový provoz v zemi začal postupně obnovovat. Nad Belgií nesměly přelétávat letouny do výšky 7500 metrů.

"Provoz je postupně obnovován," řekl AFP mluvčí Belgocontrol Alain Kniebs. Úplný návrat k normálu očekává kolem 20:00 SELČ.

Agentura Belgocontrol vyhlásila režim prázdného nebe po dobu trvání problému, který se týkal "nahrávání letových dat" o letových plánech.

Pražské letiště žádný zrušený let nehlásilo. "Nepředpokládáme, že by to mělo dál nějaký výrazný dopad na lety z Prahy nebo do Prahy. V souvislosti s tou situací jsme zaznamenali pouze jedno zhruba hodinové zpoždění na odletu a stále čekáme na přílet jednoho letadla z Bruselu," řekla mluvčí pražského letiště Marika Janoušková krátce po 18:00 SELČ, tedy už po odstranění problému.

Největšími z šesti letišť v Belgii jsou bruselské mezinárodní letiště a letiště Charleroi. Podle internetových stránek bruselského letiště byly desítky letů opožděny, zrušeny nebo odkloněny.

Belgický vzdušný prostor byl uzavřen po 16:00 SELČ z bezpečnostních důvodů, vysvětlil AFP mluvčí Belgocontrol Alain Kniebs. Šlo podle něj o "velmi výjimečnou" událost. Belgocontrol nedokázal říci, kolika letů a pasažérů se komplikace týká.

Dnešní událost se netýkala letounů pohybující se nad úrovní 8000 metrů. Ty už řídí jiné centrum z nizozemského Maastrichtu. "To znamená, že letounu, který spojuje například Dánsko se Španělskem, se to netýká, protože letí dostatečně vysoko," upřesnil Kniebs.