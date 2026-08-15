Přeskočit na obsah
Benative
15. 8. Hana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Belgie kvůli rekordním požárům požádala o pomoc EU, jeden vrtulník pošlou i Češi

ČTK

Evropská unie plánuje nasadit prozatím tři vrtulníky a dvě letadla pro hašení mohutného lesního požáru na východě Belgie, uvedla v sobotu eurokomisařka pro řešení krizí Hadja Lahbibová. Pomoc podle ní poskytne Česko a další dva unijní státy. Belgie požádala o nouzovou podporu kvůli jednomu z největších požárů ve svých dějinách, který dosud spálil přes 1600 hektarů půdy.

Wildfire in the Gironde department
Masivnímu požáru v největší belgické přírodní rezervaci oblasti High Fens padlo do soboty za oběť nejméně 1600 hektarů lesa. Ilustrační snímek byl pořízen při nedávném lesním požáru v sousední Francii; Le Porge, 23. července 2026.Foto: REUTERS – Stephane Mahe
Reklama

Lesní požár v oblasti High Fens, největší belgické přírodní rezervaci, zuří od pátku a bojují s ním hasiči, zemědělci i vojáci. Vesnici Sourbrodt s přibližně 500 obyvateli hrozí evakuace, zatímco v Eupenu se obloha postupně zbarvila do žluta a v dálce byly vidět sloupy kouře. Požár ještě není pod kontrolou a situace „do značné míry závisí na leteckých prostředcích“, uvedly belgické úřady.

Oheň do sobotního odpoledne spálil nejméně 1600 hektarů, jak uvedla místní média s odvoláním na guvernéra provincie Lutych Hervého Jamara. Podle unijního informačního systému o lesních požárech EFFIS by se tak jednalo o největší požár v historii Belgie, který už překonal ten z roku 2011, kdy shořelo bezmála 1400 hektarů porostů.

Související

Belgie rychle aktivovala evropský mechanismus civilní ochrany, který jí umožňuje požádat o personální a materiální posily z celého kontinentu. Lahbibová pověřená koordinací tohoto mechanismu následně na sociální síti X uvedla, že k dispozici je jeden vrtulník z Česka, dvě letadla pro hašení požárů ze Švédska a dva vrtulníky z Nizozemska.

Mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kristýna Posekaná v sobotu upřesnila, že Belgie požádala o pomoc a čeští hasiči jí vyhověli. Nyní se čeká na souhlas a podklady od belgické strany. „Jsme v pohotovosti,“ uvedla.

Reklama
Reklama

Evropské země včetně Belgie zažily tento týden už pátou letní vlnu veder, což přispělo k horkým a suchým podmínkám vhodným pro šíření lesních požárů. Klimatické změny způsobené člověkem podle vědců zvyšují výskyt povětrnostních podmínek, které umožňují lesním požárům šířit se rychleji a hořet déle než v minulosti.

Mohlo vám uniknout: Přelet nad Orlíkem. Kóta je na dosah, někde se vynořilo dno

Přelet nad Orlíkem. Kóta je na dosah, někde se vynořilo dno | Video: Jakub Zuzánek, Blahoslav Baťa
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama