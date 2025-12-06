Zahraničí

Belgická policie rozbila gang podloudníků s léky. Stopa vede i do Česka

ČTK ČTK
před 27 minutami
Belgická policie rozbila zločineckou organizaci zabývající se nelegálním obchodem s léky. Zadržela při tom osm osob. Napsal to v sobotu server 1001infos.net s odvoláním na oznámení bruselské prokuratury. Skupina podle prokuratury disponovala vozidly registrovanými ve Švédsku a České republice.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Podle prokuratury bylo ve čtvrtek na příkaz vyšetřujícího soudce provedeno 17 domovních prohlídek v různých místech v Belgie. Dvě osoby byly vzaty do vazby a čtyři obviněny.

Prokuratura upřesnila, že mezi srpnem a zářím 2024 bylo v jedné doručovací společnosti zadrženo pět balíků obsahující léky na bázi pregabalinu, jejichž soukromý dovoz je do země zakázán. Balíky měly být dodány na adresu v Bruselu. Vyšetřovatelům se podle 1001infos.net podařilo rychle identifikovat osobu spojenou s dodávkami, která měla hlavní roli v rozsáhlém mezinárodním obchodu s léky. Tato osoba byla zadržena při silniční kontrole a v jejím voze byly nalezeny léky, které jsou v zemi na lékařský předpis.

Analýza zabavených telefonů odhalila řadu zpráv týkajících se převozů zboží a skladovacích míst. Podezřelá zločinecká organizace se pokoušela pronajmout několik nemovitostí včetně domů a skladů a disponovala několika skladovacími prostory a vozy. Organizace je podle vyšetřovatelů také spojena s násilnými trestními činy, včetně pokusů o vraždu a únosů v rámci vyřizování účtů uvnitř samotné skupiny.

 
