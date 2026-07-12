Belgičané a Nizozemci spojili síly. Do protivzdušné obrany dají 3,5 miliardy dolarů

V přepočtu celkem 77 miliard korun – tolik peněz chce Belgie utratit za systémy protivzdušné obrany. Podle ministra obrany Thea Franckena se tím zaplní mezera v této oblasti, která vznikla za posledních 20 let. Do projektu se zapojí i Nizozemsko. Společná akvizice dvou systémů protivzdušné obrany (PVO), radarů a velitelských vozidel je reakcí na čím dál asertivnější Rusko.
Na summitu NATO v turecké Ankaře, který skončil ve středu, se zástupci obou zemí dohodli na koupi desítky odpalovacích zařízení NASAMS (systém protivzdušné obrany středního doletu Norwegian Advanced Air-to-Air Missile System), 20 systémů Skyranger (protivzdušná obrana krátkého dosahu) od společnosti Rheinmetall, 54 velitelských vozidel od firmy Iveco a 14 radarů od francouzské zbrojovky Thales.
„Belgie po 20 letech bez PVO znovu vybuduje v rámci této společné akvizice robustní schopnosti protivzdušné obrany,“ řekl ministr Francken. „Tento krok je životně důležitý pro kritickou infrastrukturu a stejně tak pro obyvatelstvo.“
Belgičané a Nizozemci se dohodli na co nejužší spolupráci včetně údržby, logistiky, výcviku a operačního nasazení. Francken na sociální síti X uvedl, že belgické společnosti se zapojí i do vývoje odpalovacích zařízení, radarů, softwaru a elektroniky.
Belgie investuje do plánované akvizice 3,5 miliardy dolarů (cca 74,25 miliardy korun), výše nizozemského příspěvku není prozatím známá.
Rozhodnutí belgického ministerstva obrany pořídit si systém NASAMS přichází v době, kdy se vláda rozhodla si jednu jednotku „pronajmout“; ta ale dorazí až v polovině příštího roku. Belgie dále údajně plánuje i pořízení systému PVO delšího dosahu, konkrétně má jít buď o americký MIM-104 Patriot, nebo franko-italský SAMP/T NG+.
Belgie mimo jiné na summitu podepsala zapojení do masivního projektu, který má za cíl pořízení deseti letounů včasné výstrahy (AWACS) od firmy SAAB, které mají nahradit stárnoucí boeingy E-3. Společně s Českou republikou, Polskem, Španělskem, Tureckem a Británií zástupci země podepsali dopis o potenciální koupi transportních letounů Airbus A400M.
Zdroj: Breaking Defense
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