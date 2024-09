Během demolice mostu Carolabrücke v Drážďanech se zřítila jeho další část

V Drážďanech se do Labe zřítila další část mostu Carolabrücke. Jde o úsek, po kterém vedou tramvajové koleje a který částečně spadl už v noci na středu. Informuje o tom agentura DPA s odvoláním na policejního mluvčího. Část stavby s vozovkou pro auta stále stojí, riziko zřícení mostu je ale extrémní.

Ve čtvrtek se zásahové čety rozhodly poškozenou konstrukci zcela strhnout a začaly s přípravnými pracemi, když pomocí pyrotechnické směsi oddělili koleje. Další přípravy na demolici pokračují, řekl v pátek ráno mluvčí hasičů Michael Klahre.

Most Carolabrücke se skládá ze tří částí označených A, B a C. Po částech A a B jezdí automobily, na části C byly tramvajové koleje a chodník. Ve středu se zřítil asi 100metrový úsek mostní části C, které nyní hrozí extrémní riziko celkového zřícení. Klahre řekl, že laserová měření ukázala, že zbytky této části pomalu klesají.

Technické čety jsou pod časovým tlakem, protože od neděle se v Sasku na Labi očekává velká voda, která podle drážďanských hasičů riziko zřícení mostu může dále zvýšit. Pro Česko je pro nejbližší dny hlášen trvalý a vydatný déšť, který zasáhne i východní Sasko. Varování před záplavami vydaly německé úřady také pro Lužickou Nisu a Sprévu.

