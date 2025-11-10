BBC v ohni. Zmanipulovaný Trumpův projev i šíření lží Hamásu spustily obří skandál

BBC se ocitla pod nebývalým tlakem poté, co britský deník The Telegraph minulý týden odhalil, že dokumentární pořad Panorama zmanipuloval projev amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby to vypadalo, že podněcoval k nepokojům v Kapitolu v roce 2021.
"Půjdeme ke Kapitolu a já budu s vámi a budeme bojovat. Budeme bojovat jako o život, a pokud nebudete bojovat jako o život, už nikdy více nebudete mít zemi," zněl sestříhaný Trumpův projev. Zpráva britského deníku však uvádí, že výzva k pochodu ke Kapitolu přišla už v 15. minutě projevu, zatímco část o "boji jako o život" zazněla o více než půl hodiny později.
Předseda Rady BBC Samir Shah se v pondělí omluvil dopisem parlamentnímu výboru a uvedl, že šlo o "chybu v úsudku". V rozhovoru pro BBC také naznačil, že zvažuje osobní omluvu Trumpovi, který mezitím pohrozil právními kroky.
Zaujatý pohled na Izrael a transgender
Zpráva The Telegraph vycházela z auditu nezávislého poradce BBC Michaela Prescotta. Ten v 19stránkovém dokumentu pro správní radu upozornil nejen na chybu ve filmu Panorama, ale i na další problémy, včetně protiizraelské zaujatosti ve zpravodajství o válce v Gaze či "efektivní cenzuře" kritických či kontroverzních pohledů na otázku transgenderu.
Podle Prescotta měla blízkovýchodní odnož BBC Arabic poskytovat prostor novinářům s extrémně antisemitskými komentáři a v reportážích "minimalizovat utrpení Izraelců" či přebírat narativy teroristického hnutí Hamás.
Už začátkem roku čelila stanice kritice za dokument Gaza: How To Survive A War Zone, v němž vystupoval třináctiletý syn funkcionáře Hamásu. BBC později uvedla, že o informaci se dozvěděla až po odvysílání snímku a za pochybení se omluvila.
V návaznosti na Prescottovu zprávu přinesl v neděli deník Daily Mail informaci, že více než 200 židovských zaměstnanců BBC obvinilo vedení z ignorování jejich žádostí o vyšetření údajného antisemitismu.
"Bylo nám řečeno, že BBC se zavázala k nestrannosti a spravedlnosti, ale je zřejmé, že tomu tak není. To by se žádné jiné menšině nikdy nestalo. Je to rasismus. BBC se nepodařilo vyřešit tento zásadní problém od samého vrcholu, napsali současní i bývalí židovští zaměstnanci.
BBC pod tlakem médií i politiků
Kauza otřásla jak politickou, tak mediální scénou ve Velké Británii. Podle vysoce postavených politiků bude muset nástupce Tima Davieho a Deborah Turnessové "obnovit důvěru" v BBC, která pod dosavadním vedením upadla.
Tlačeni k odchodu jsou i další vedoucí pracovníci, včetně globálního šéfa zpravodajského obsahu Jonathana Munra, což je dle Telegraphu vnímáno jako největší krize BBC od roku 2012, kdy po smrti moderátora Jimmyho Savila vyšlo najevo, že desítky let zneužíval děti.
Podle předsedkyně Konzervativní strany Kemi Badenochové byla rezignace Davieho a Turnessové namístě, ale k odstranění institucionální zaujatosti bude třeba podniknout ráznější kroky. Podle ní zpravodajství BBC o USA a Blízkém východě potřebuje kompletní revizi.
Někdejší šéfredaktor bulvárního listu The Sun a nynější moderátor BBC David Yelland se však domnívá, že pád Davieho byl připraveným pučem Rady BBC.
Podle něj jeho práci dlouhodobě podkopávala a část rady kvůli tomu spolupracovala se znepřátelenými šéfredaktory deníků, jistým bývalým premiérem či dalšími kritiky veřejnoprávního vysílání.
Deník The Guardian uvedl, že odchodu vedení předcházela série týdenních útoků pravicových médií na veřejnoprávní stanici. Podle CNN britský pravicový tisk "hodoval jako sup" na špatné editaci a reakce BBC byla přinejmenším mdlá.
Bývalý šéfredaktor The Telegraph Charles Moore však obvinění z "puče" odmítá. "Absolutně klíčovou věcí BBC pro její přežití je její nestrannost," řekl Moore. Poznamenal, že místo obviňování z puče je třeba posluchačům říct, co bylo v interní zprávě a jak závažná obvinění obsahuje.