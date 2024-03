Odzbrojující přímočarost. Video s Kate připomíná, jak moc ji monarchie potřebuje

V šedivém světě královské rodiny představuje Kate špetku půvabu. Na lavičce v parku ve svetru a džínách vyslala dojemné poselství o své rakovině, které ji spojuje s mnoha rodinami, jež čelily podobným okamžikům. Video princezny z Walesu, které je svým způsobem bezprecedentní, je dojemnou připomínkou toho, jak moc ji monarchie potřebuje, napsal dnes server BBC News.

Na královské scéně Kate opravdu chybí, a palác proto nepochybně doufá, že posun k větší otevřenosti ohledně jejího zdraví bude bodem, kdy ustanou spekulace, míní BBC.

Britský web dále popisuje, že konspirační teorie o pobytu Kate byly živeny informačním vakuem, ale nyní je k dispozici mnohem jasnější popis toho, co se stalo od její lednové operace. Výbuch fám byl pro Catherine a prince Williama krušným obdobím - a odhalení její rakoviny přepisuje to, co se v posledních týdnech stalo.

Chemoterapii Kate začala koncem února, a nyní je zřejmé, že odhalení rakoviny bylo důvodem, proč se princ William na poslední chvíli nezúčastnil zádušní mše za svého kmotra.

Další momenty zběsilých spekulací na sociálních sítích - upravená fotografie ze Dne matek a video páru na nákupech s tvrzením o dvojnici - přišly až poté, co Kate podstoupila chemoterapii. Palác nyní vyzývá k zachování soukromí a chce udělat tlustou čáru za mediální bouří posledních týdnů.

Zdá se, že je to už velmi dávno, co se mluvilo o potřebě zeštíhlení monarchie. Vzhledem k tomu, že léčbu rakoviny podstupuje i král Karel, to znamená, že řady seniorních členů královské rodiny jsou nyní velmi ztenčené.

Neočekává se, že by se Kate a princ William objevili s královskou rodinou na Velikonoční neděli, a ani princeznu nečeká žádný brzký návrat k oficiálním povinnostem. Příští týden na Zelený čtvrtek, který je pevnou součástí královského kalendáře, bude královna Camilla zastupovat krále Karla. Ta v posledních měsících vede britskou monarchii a stále častěji sama podniká cesty, které by dříve příslušely jejímu manželovi.

Kdo se zúčastní červnové vojenské přehlídky u příležitosti oslav narozenin britského panovníka, se teprve rozhodne. A mezinárodní cesty se rovněž zdají v nedohlednu. Princ William pokračuje ve svých projektech, ale pravděpodobně omezí cesty ve snaze zůstat blízko domova a chránit si jakýsi normální rodinný život.

Video však podle BBC připomíná, proč bude královská rodina chtít, aby se Kate zotavila a vrátila na veřejnost. V nahrávce na lavičce s jarními květinami v pozadí je odzbrojující přímočarost. Podala střízlivé poselství, ale s pozitivním očekáváním, že se brzy uzdraví a zotaví.

Jak Kate sama řekla, myslí také na mnoho rodin, které rakovina zasáhla. Tyto rodiny jistě vědí, že zjištění, že někdo blízký má rakovinu, vás donutí zastavit se, zamyslet se a dát si do souvislosti další věci, popisuje BBC. "Pro všechny, kteří čelí této nemoci, ať už v jakékoli podobě, prosím, neztrácejte víru ani naději. Nejste na to sami," řekla Kate.