Reklama
Reklama
BBC chystá hromadné škrty, o práci přijdou tisíce zaměstnanců

ČTK

Britská veřejnoprávní stanice BBC propustí až 2000 lidí, což je více než desetina jejích zaměstnanců. Informovala o tom ve středu stanice na svém webu. Podle britských médií jde o největší rušení míst v BBC za posledních 15 let. Stanice svůj záměr zveřejnila nedlouho předtím, než se v květnu do jejího čela postaví bývalý manažer americké internetové společnosti Google Matt Brittin.

Sídlo BBC v Londýně.Foto: Reuters
Reklama

Chystané propouštění oznámila BBC zaměstnancům na dnešním shromáždění, uvedla televize Sky News. Redukce pracovních míst je součástí úsporného plánu, o němž ve středu mluvil prozatímní ředitel Rhodri Talfan Davies.

Cílem je ušetřit až 500 milionů liber (14 miliard korun) v příštích dvou letech. „Musíme se rozhlédnout všude a při částce 500 milionů budeme nevyhnutelně stát před některými zásadními a obtížnými volbami,“ řekl Davies v narážce na chystané propouštění.

Bývalý šéf BBC Tim Davie v únoru řekl, že své roční náklady na provoz odhadované na šest miliard liber musí stanice v příštích třech letech snížit zhruba o desetinu.

BBC získala loni 3,8 miliardy liber z poplatků od domácností, jejichž roční výše se letos zvedla o inflaci ze 174,50 na 180 liber. Další zhruba dvě miliardy liber má ze svých komerčních příjmů a z grantů, vyčíslil list The Guardian. Stanice však řeší problém, neboť některé domácnosti se hrazení poplatků vyhýbají a další ruší odběr veřejnoprávní televize a sledují pouze konkurenční soukromé kanály či streamovací služby.

Reklama
Reklama

Britská vláda loni v souvislosti s úbytkem platících domácností zahájila debatu o možné změně financování BBC, která by podle jednoho z návrhů mohla zahrnovat předplatné a vysílání reklamy. Další vládní návrh počítá s hybridním modelem.

Zpravodajství, publicistika, dokumentární a dětské pořady by byly nadále financovány z koncesionářských poplatků a byly by všeobecně dostupné. Komerčně životaschopnější obsah, jako jsou například dramatické pořady, by pak byl dostupný s předplatným.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ivana Tykač

Americký prezident Donald Trump. Foto z 26. března 2026.

Reklama
Německý filosof a sociolog Jürgen Habermas razil myšlenku takzvaného komunikativního rozumu, podle které jenom svobodná rozprava a nezmanipulované kolektivní rozhodování občanů mohou zaručit legitimitu demokratických institucí.

Reklama
Reklama
Reklama