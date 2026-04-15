BBC chystá hromadné škrty, o práci přijdou tisíce zaměstnanců

Britská veřejnoprávní stanice BBC propustí až 2000 lidí, což je více než desetina jejích zaměstnanců. Informovala o tom ve středu stanice na svém webu. Podle britských médií jde o největší rušení míst v BBC za posledních 15 let. Stanice svůj záměr zveřejnila nedlouho předtím, než se v květnu do jejího čela postaví bývalý manažer americké internetové společnosti Google Matt Brittin.
Chystané propouštění oznámila BBC zaměstnancům na dnešním shromáždění, uvedla televize Sky News. Redukce pracovních míst je součástí úsporného plánu, o němž ve středu mluvil prozatímní ředitel Rhodri Talfan Davies.
Cílem je ušetřit až 500 milionů liber (14 miliard korun) v příštích dvou letech. „Musíme se rozhlédnout všude a při částce 500 milionů budeme nevyhnutelně stát před některými zásadními a obtížnými volbami,“ řekl Davies v narážce na chystané propouštění.
Bývalý šéf BBC Tim Davie v únoru řekl, že své roční náklady na provoz odhadované na šest miliard liber musí stanice v příštích třech letech snížit zhruba o desetinu.
BBC získala loni 3,8 miliardy liber z poplatků od domácností, jejichž roční výše se letos zvedla o inflaci ze 174,50 na 180 liber. Další zhruba dvě miliardy liber má ze svých komerčních příjmů a z grantů, vyčíslil list The Guardian. Stanice však řeší problém, neboť některé domácnosti se hrazení poplatků vyhýbají a další ruší odběr veřejnoprávní televize a sledují pouze konkurenční soukromé kanály či streamovací služby.
Britská vláda loni v souvislosti s úbytkem platících domácností zahájila debatu o možné změně financování BBC, která by podle jednoho z návrhů mohla zahrnovat předplatné a vysílání reklamy. Další vládní návrh počítá s hybridním modelem.
Zpravodajství, publicistika, dokumentární a dětské pořady by byly nadále financovány z koncesionářských poplatků a byly by všeobecně dostupné. Komerčně životaschopnější obsah, jako jsou například dramatické pořady, by pak byl dostupný s předplatným.
Ivana Tykač odpověděla, zda se pokusí stát prezidentkou. Řekla, o co nejvíc usiluje
Manželka jednoho z nejbohatších Čechů Ivana Tykač se ve středu po poledni vyjádřila k tomu, zda zvažuje kandidaturu na prezidentku České republiky. V odpovědi na dotazy Aktuálně.cz se zároveň rozpovídala o tom, proč založila svůj vlastní institut a zda má ambici nějakým způsobem ovlivňovat dění či směřování České republiky.
Trump opět provokuje: Tentokrát se nechal zobrazit v objetí Krista
Americký prezident Donald Trump ve středu na sociální síti sdílel umělou inteligencí (AI) vytvořený obrázek, na němž ho objímá Ježíš Kristus. Před dvěma dny přitom šéf Bílého domu zveřejnil AI obrázek, na kterém v bílém rouchu s rudým pláštěm světlem léčí nemocného, což vyvolalo kritiku, že se připodobňuje k Ježíši. Prezident po odstranění příspěvku tvrdil, že na obrázku byl zobrazen jako lékař.
ŽIVĚ Pardubice - Sparta 1:0. Vypjaté drama vrcholí, Dynamu už dvakrát pomohla tyč
Sledujte online přenos ze sedmého utkání série semifinále play off hokejové extraligy mezi Dynamem Pardubice a Spartou Praha.
Habermas a rozpad racionálního veřejného diskurzu
Odchod Jürgena Habermase (18. 6. 1929 – 14. 3. 2026), jednoho z největších evropských myslitelů a veřejných intelektuálů mnoha posledních desetiletí, nepochybně stojí za hlubší reflexi. A to ať už s jeho dílem názorově souzníme, nebo ne.