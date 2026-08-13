V Německu vyhradili hodiny v bazénu jen pro černé. Experiment okamžitě spustil spory

V pátek od dvanácti do šesti jen pro „černé“. Alespoň v dočasném venkovním bazénu v centru Berlína. Jde o projekt avantgardního divadla Volksbühne. Cílem aktivistického konceptu je poskytnout menšinám prostor, kde si mohou odpočinout bez rizika konfrontace s diskriminací nebo rasismem. Projekt, který stál 300 000 eur z veřejných prostředků, ale narazil na odpor.
„Já osobně si nemyslím, že je správné rozdělovat lidi podle barvy pleti,“ řekl deníku BILD v souvislosti s plánem divadelníků berlínský ministr financí Stefan Evers (CDU). „Náklady dosahující téměř 200 eur na jednoho návštěvníka divadla jsou už tak výsměchem do tváře pracujícím lidem,“ obul se do divadla lídr liberální FDP Christoph Meyer.
Narážel tím na skutečnost, že divadlo Volksbühne získává ročně kolem 20 milionů eur z veřejných prostředků. Naopak lídryně strany Levice Elif Eralpová má za to, že divadlo „umožňuje přístup lidem, kteří jsou často vystaveni vyčleňování a rasismu“.
Deník Welt se pozastavuje nad tím, že provozní řád koupaliště uvádí, že je „pro všechny“, ale zároveň si vyhrazuje právo na „odlišná pravidla při speciálních akcích“.
Připomíná také, že německý Antidiskriminační zákon zakazuje diskriminaci na základě rasy či etnického původu. Umožňuje ale výjimky k vyrovnání stávajících znevýhodnění (např. kvóty pro ženy nebo speciální workshopy).
Podle Federálního antidiskriminačního úřadu pod tyto výjimky spadají i „vyhrazené návštěvní hodiny na koupalištích“. Zákon tedy segregované koupaliště podle všeho neporušuje.
Po vlně kritiky ale divadlo upravilo na svých webových stránkách informaci o akci. O černošské komunitě už se na nich nepíše, zmíněn je pouze spolek Eoto, který si bazén rezervoval od 12 do 18 hodin. Tato organizace se zasazuje o zájmy Afričanů v Německu a je ročně sponzorována 425 000 eury.
Takzvané lidové koupaliště před divadlem je smontovaná venkovní nádrž s plaveckou dráhou dlouhou 25 metrů. Kolem bazénu je venkovní odpočinková zóna s lehátky, mobilní sprchy, šatny a stánek s občerstvením. Vstup je zdarma, ale je nutné si ho předem online rezervovat. Otevřené má být do prvního října.
Projekt je koncipován jako protest proti komercionalizaci veřejného prostoru a rušení městské infrastruktury v Berlíně v posledních desetiletích.
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