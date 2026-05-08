„Bavte se a užijte si to,“ řekl Trump při odtajnění desítek dokumentů o UFO

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth v pátek zveřejnili desítky dosud utajovaných dokumentů týkající se pozorování neidentifikovatelných objektů (UFO) a možnosti mimozemského života. Napsala to agentura Reuters, podle níž mají po zhruba 170 uveřejněných souborech postupně přibývat další odtajněné materiály.
Mezi zveřejněnými dokumenty je například snímek „neidentifikovaného jevu“ pořízený z povrchu Měsíce během mise Apollo 12 v roce 1969 či přepis komunikace posádky mise Apollo 17, jejíž členové v roce 1972 popsali neidentifikované objekty pozorované z Měsíce.
V přepisu z mise Apollo 17 pilot Ronald Evans hlásil „několik velmi jasných částic nebo úlomků či něčeho, co kolem nás při manévrování plulo“. „Rozumím, beru na vědomí,“ reagovalo tehdy řídicí středisko.
„Tyto soubory, ukrývané za stupni utajení, dlouho živily oprávněné spekulace - a je čas, aby se s nimi americká veřejnost mohla seznámit sama,“ uvedl v prohlášení Hegseth.
Trump prohlásil, že předchozí administrativy v této věci transparentnost nezajistily, díky novým dokumentům a videím však mohou lidé sami zhodnotit, „co se to sakra děje“. V prohlášení dodal: „Bavte se a užijte si to!“.
Krok přivítali republikánští kongresmani Tim Burchett a Anna Paulina Lunaová, kteří dlouhodobě prosazují odtajnění souborů o UFO. Lunaová uvedla, že další balík materiálů má následovat zhruba za 30 dní.
Část kritiků naopak vnímá zveřejnění dokumentů jako pokus odvést pozornost od Trumpových politických problémů, včetně vojenské kampaně proti Íránu či tlaku na zveřejnění dalších dokumentů spojených s odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. „O ty soubory o UFO se vůbec nezajímám. Mám už dost té propagandy,“ napsala na síti X bývalá republikánská kongresmanka a někdejší Trumpova podporovatelka Marjorie Taylorová Greeneová.
Trump v únoru pověřil Hegsetha a další úřady přípravou odtajnění dokumentů týkajících se „mimozemského života a mimozemšťanů“. Učinil tak krátce poté, co bývalý prezident Barack Obama v podcastu prohlásil, že mimozemský život existuje. Své vyjádření Obama později upřesnil tak, že podle něj jsou „šance, že někde existuje život, vysoké“. Zároveň ale dodal, že během působení v Bílém domě žádné důkazy o kontaktu mimozemšťanů s lidmi neviděl.
