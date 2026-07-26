Bavorský premiér Söder se kvůli spolupráci s AfD postavil proti saskému kolegovi

Bavorský premiér a předseda nejmenší německé vládní strany CSU Markus Söder odmítl jakoukoli spolupráci se stranou Alternativa pro Německo (AfD). V letním rozhovoru s veřejnoprávní stanicí ZDF uvedl, že by to Křesťansko-sociální unii (CSU) i její sesterskou Křesťanskodemokratickou unii (CDU) kancléře Friedricha Merze rozpoltilo.
Söder reagoval na vyjádření saského premiéra Michaela Kretschmera z CDU, který tento týden zpochybnil zákaz spolupráce s AfD.
Jakákoli spolupráce s AfD, kterou loni v květnu německá civilní tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou, by CDU a CSU podle Södera „masivně rozpoltila“.
Konzervativní sesterské strany nesmějí být podle něj stupínkem na cestě AfD k moci. „Jsem proti tomu, principiálně. Věřím, že musíme dělat politiku pro demokracii, středovou politiku,“ dodal.
Bavorský premiér se ke spolupráci s AfD v rozhovoru s ZDF vyjádřil v reakci na rozhovor se saským premiérem Kretschmerem, který zveřejnil ve středu deník Handelsblatt. Kretschmer, který je místopředsedou CDU a tedy stranickým zástupcem kancléře Merze, zpochybnil zákaz své strany spolupracovat s AfD. „Musíme teď mluvit s každým, kdo mluvit chce,“ řekl.
Protipožární zeď
CDU uplatňuje takzvanou protipožární zeď (Brandmauer), tedy princip, že s AfD nespolupracuje. Cílem je obrazně řečeno zastavit šíření požáru, který podle konzervativců extremistická AfD představuje.
V CDU se opakovaně ozývají hlasy, které protipožární zeď zpochybňují, většinou jde ale o řadové politiky na komunální či zemské úrovni. Kretschmerovo vyjádření v rozhovoru v Handelsblattu je ale zatím jeho nejostřejším útokem na tento princip.
Kancléř Merz minulý týden na letní tiskové konferenci zopakoval, že jeho strana nebude spolupracovat nejen s AfD, ale ani s postkomunistickou stranou Levice. Také vůči ní uplatňuje CDU princip protipožární zdi, vnímá ji totiž jako levicově extremistickou.
V posledních týdnech se ovšem v CDU debatuje o tom, zda není třeba aspoň vůči Levici princip opustit a spolupracovat s ní při vytváření většiny proti AfD.
Troje volby
Německo čekají v září troje zemské volby - v Sasku-Anhaltsku, v Meklenbursku-Předním Pomořansku a v Berlíně. V prvních dvou jmenovaných spolkových zemích podle průzkumů vyhraje AfD. Podle pozorovatelů je možné, že se nakonec CDU bude muset otevřít jisté formě spolupráce s Levicí, pokud bude chtít zabránit nástupu AfD k moci.
AfD je v současnosti největší opoziční stranou v německém Spolkovém sněmu. V loňských předčasných parlamentních volbách získala 20,8 procenta hlasů. Současné průzkumy jí připisují 26 až 29 procent, volby by tak nyní vyhrála.
Loni v květnu Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), který má pravomoci civilní tajné služby, označil AfD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se kvůli tomu obrátila na soud, který nařídil, aby ji BfV přestal takto označovat do definitivního soudního verdiktu. Nedávno zveřejněný odborný posudek konstatoval, že návrh na zákaz strany by měl u ústavního soudu naději na úspěch.
Ruský „Amazon“ Wildberries po ukrajinských útocích zrušil sekci nabízející zboží do války
Ruský internetový prodejce Wildberries ve své nabídce zrušil sekci nazvanou Vše pro speciální vojenskou operaci (SVO), jak je v Rusku oficiálně nazývána válka proti Ukrajině. Upozornil na to server The Moscow Times.
Češka o požárech u Bordeaux: Krizové plány fungují dobře, lidé jsou solidární
Francouzské krizové plány jsou dobře připravené, uvedla Češka Karolína Brennerová, kterou francouzské úřady v pátek kvůli rozsáhlému lesnímu požáru evakuovaly z poloostrova Cap Ferret v oblasti Gironde na jihozápadě Francie. V rozhovoru vyzdvihla profesionální organizaci ze strany provincie a solidaritu místních.
Na kavkazské hoře Elbrus zahynulo pět bosenských horolezců
Pět horolezců z Bosny a Hercegoviny zahynulo při výpravě na nejvyšší horu Kavkazu Elbrus. S odvoláním na ruské úřady o tom informovala bosenská média. Další dva členové výpravy podle médií přežili.
Zemřel český fyzikální chemik Pavel Jungwirth
Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek český fyzikální chemik Pavel Jungwirth, informoval o tom Český Rozhlas Plus. Jungwirth se ve své práci věnoval především molekulové simulaci iontů na vodních rozhraních. Loni obdržel hlavní cenu Nadace Neuron za celoživotní přínos vědě.
ŽIVĚ V Hormuzském průlivu explodoval ropný tanker. Odchýlil se od trasy a najel na minu
V Hormuzském průlivu explodoval ropný tanker, který podle íránské agentury Tasním najel na námořní minu, když se odchýlil od Íránem stanovené trasy. Teherán informaci dosud oficiálně nekomentoval, uvedla dnes agentura Reuters. Zatím tedy není jasné, pod jakou plul tanker vlajkou a neví se ani o případných obětech.