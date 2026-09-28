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Zahraničí

Barma a Thajsko počítají oběti po záplavách a sesuvech půdy, v Bangkoku panuje stav nouze

ČTK
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Nejméně osm lidí zemřelo a dalších 20 až 30 se pohřešuje po rozsáhlých záplavách a sesuvech půdy, které na konci minulého týdne zasáhly jih Myanmaru, někdejší Barmy. Záchranáři se podle pondělních zpráv kvůli pokračujícím lijákům a špatně přístupnému terénu stále nedostali do všech postižených oblastí. Silné deště zasáhly také sousední Thajsko, kde si rovněž vyžádaly nejméně osm obětí.

Záplavy v Myanmaru si vyžádaly už osm obětí a další desítky se pohřešují. Situace je velmi vážná. Snímek je z Rangúnu.
Záplavy v Myanmaru si vyžádaly už osm obětí a další desítky se pohřešují. Situace je velmi vážná. Snímek je z Rangúnu.Foto: Malay Mail
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Nejhorší situace panuje v Tenaserimské oblasti, kde vydatně prší už od pátečního večera. Jeden ze sesuvů zasypal 18 budov a zabil mimo jiné tři mladistvé, kteří se předtím shromáždili v místním klášteře.

Záchranáři upozorňují, že některé vesnice jsou dostupné pouze pěšky a stovky lidí už musely opustit své domovy. Mnozí našli útočiště právě v klášterech.

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Pomoc komplikuje také občanská válka, která v Barmě pokračuje od vojenského převratu v roce 2021. Humanitární organizace proto mají omezený přístup do části země a zatím nedokážou přesně určit rozsah katastrofy.

Silné deště zasáhly také sousední Thajsko. Bangkok o víkendu vyhlásil kvůli záplavám stav nouze a tamní úřady hlásí nejméně osm mrtvých.

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