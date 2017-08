Barcelona posílí bezpečnost. Do ulic pošle až o pětinu více policistů, zvažuje i betonové bloky

před 1 hodinou

Radnice ve španělské Barceloně povolá na ostrahu ulic více policistů. Jejich počet vzroste až o 20 procent. Úřady tak reagují na teroristické útoky z minulého týdne, za kterými stojí dvanáctičlenná teroristická buňka z malého katalánského města Ripoll. Barcelonští radní navíc zvažují, že na rušné obchodní třídy a promenády umístí betonové zábrany. Experti se shodují, že riziko dalších útoků ve Španělsku přetrvává.

Barcelona - Ulice španělské Barcelony a její největší turistická lákadla bude střežit více policistů. Jejich počet vzroste o deset až dvacet procent, rozhodla tamní radnice v čele se starostkou Adou Colauovou.

Navíc se jedná i o případném rozmístění betonových zábran, které by blokovaly frekventované ulice.

Úřady tak reagují na teroristické útoky z minulého týdne, za kterými stojí dvanáctičlenná teroristická buňka z malého katalánského města Ripoll.

Jeden z útočníků, dvaadvacetiletý Younes Abouyaaqoub, najel dodávkou do davu lidí na nejznámější barcelonské promenádě La Rambla. Další atentátníci pak podobný čin zopakovali ve 100 kilometrů vzdáleném městě Cambrils. Celkem zabili 15 lidí a další desítky zranili. K útoku se přihlásila teroristická organizace Islámský stát.

Více policistů bude taky bdít nad bezpečností letiště El Prat v Barceloně, na hlavních vlakových nádražích nebo u některých hojně navštěvovaných památek, jako je například chrám Sagrada Família.

Jeden ze čtyř zadržených členů teroristické buňky z Katalánska ve čtvrtek vypověděl, že jeho skupina původně plánovala zaútočit právě na tuto nedokončenou stavbu od slavného architekta Antoniho Gaudího. Atentátníci chtěli napáchat co největší škodu a zabít stovky lidí.

Vedle toho se v Barceloně posílí i bezpečnost různých sportovních a kulturních akcí, které se v katalánské metropoli konají.

Betonové zábrany

Kromě toho radnice v Barceloně zvažuje, že na rušné obchodní třídy a promenády umístí betonové zábrany. Ty by měly případné teroristy odradit od útoku autem.

"Předáme tuto záležitost technické komisi, aby experti posoudili, zda jsou tato opatření účinná nebo ne," citoval slova starostky Colauové španělský list El Mundo.

Podle ní je ve hře jak výstavba stálých, tak i mobilních zábran. "Možností je řada," dodala starostka s tím, že do některých ulic zakáže vjezd vozidel a promění je výlučně v pěší zóny.

Katalánsko a především pak Barcelona patří mezi nejnavštěvovanější oblasti v celém Španělsku. Každoročně zavítá do tohoto města na 30 milionů turistů.

V uplynulých týdnech se v Barceloně kvůli nadměrnému přílivu turistů dokonce konaly demonstrace.

Zatím je ale podle španělského tisku příliš brzy na to, aby se dalo odhadnout, jak se teroristické útoky z minulého týdne podepíšou na cestovním ruchu. Do budoucna by ale hrozba dalších atentátů mohla některé turisty odradit.

"Odplata za inkvizici"

Experti se shodují, že riziko dalších útoků ve Španělsku přetrvává. Islámský stát už zemi několikrát pohrozil ve svých videích nebo prohlášeních. Džihádisté chtějí podle svých slov znovu vrátit španělské území muslimům, kteří zde vládli ve středověku.

Ve čtvrtek navíc islamisté vydali video s názvem "Dobytí Barcelony", ve kterém vyzdvihují útočníky z minulého týdne.

Ve videu vystupuje i dvaadvacetiletý Muhammad Jasín Pérez, přezdívaný El Cordobés, tedy Córdoban. Ten Španělům slibuje "odplatu za inkvizici".

Podle španělského listu El País je Córdoban synem Španělky a Maročana. Ti v roce 2014 společně se svými pěti dětmi odešli do Sýrie na území ovládané Islámským státem.