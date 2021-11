Obama v Glasgow: Dům vám to zaplaví, i když jste republikán a změnám klimatu nevěříte

Bývalý americký prezident Barack Obama v pondělí na klimatické konferenci OSN (COP26) ve skotském Glasgow vyzýval k ambicióznějšímu tažení proti emisím skleníkových plynů a kritizoval Čínu, Rusko i americké republikány za jejich postoj ke klimatickým otázkám. Uvedl, že svět i při dodržení aktuálních emisních cílů nesměřuje k udržení globálního oteplování pod 1,5 stupně Celsia.

"Bylo velmi demotivující vidět, že lídři Číny a Ruska, které se řadí mezi největší světové znečišťovatele, odmítli i samotnou účast na jednáních," citovala Baracka Obamu agentura Reuters. Jak čínský prezident Si Ťin-pching, tak jeho ruský protějšek Vladimir Putin osobní účast na konferenci odmítli. Obama dodal, že čínská a ruská politika v oblasti klimatu "odráží alarmující nedostatek naléhavosti".

Obama během svého vystoupení nešetřil kritikou ani vůči politikům z řad amerických republikánů. Řekl, že stejně jako on je i současný prezident Joe Biden limitován skutečností, že se republikáni rozhodli zaujmout vůči vědeckým poznatkům o klimatu nepřátelský postoj. Zdůraznil, že v otázce klimatických změn by ale demokraté i republikáni měli táhnout za jeden provaz.

"Nezáleží na tom, zda jste republikán nebo demokrat, když je váš dům na Floridě zaplaven kvůli rostoucí hladině moří, když máte neúrodu v Jižní nebo Severní Dakotě nebo když vám shoří dům v Kalifornii," podtrhl exprezident.

Obama se kromě vystoupení na hlavním pódiu zapojil také do panelu věnovanému situaci na tichomořských ostrovech, pro které oteplování klimatu vzhledem ke stoupání mořské hladiny může představovat existenční hrozbu, informuje agentura AP.

"Neudělali jsme dost a naše ostrovy jsou ohroženější než kdy dříve," řekl politik, který byl šéfem Bílého domu v letech 2009 až 2017 a podílel se na dojednání Pařížské klimatické dohody. V tomto dokumentu z roku 2015 se země světa přihlásily k cíli udržet oteplování pod hranicí 1,5 stupně oproti předindustriální éře.

Úmluva ale není právně závazná a konkrétní kroky jsou na jednotlivých stranách. Mnohé včetně Spojených států, Evropské unie, Číny nebo Brazílie od té doby ohlásily snahu snížit emise na "čistou nulu", podle srpnové zprávy expertů působících při OSN ale současné závazky pro splnění cíle z pařížské dohody nestačí.

Tento závěr připomenul i Obama, podle něhož je za dané situace přirozené, že lidé ztrácí optimismus. Případné naplnění současných emisních plánů nicméně hodnotil slovy: "Byl by to skutečný pokrok. Ne dostatečný, ale pokrok." Podle bývalého prezidenta USA je pro uskutečnění ekologické politiky potřeba tlaku ze strany občanů i mimo konference typu COP a jisté "mladické netrpělivosti" na straně veřejnosti.

Obama měl připomenout průlom z Paříže

Obama se klimatického summitu OSN účastní poprvé od přelomových jednání před šesti lety v Paříži. "Klimatické summity od té doby neměly tak hmatatelné závěry… Obamova účast na okraj (současných) jednání má vládám připomenout nadšení, které doprovázelo uzavření pařížské dohody, a pobídnout je k bezprostřednějším, konkrétnějším krokům ve snaze uvést dohodu z roku 2015 do praxe," píše AP.

Podle komentáře zpravodajské společnosti BBC je ale vystoupení někdejšího šéfa Bílého domu i připomínkou toho, jak složité dojednávání a uskutečňování podobných kroků je. Reportér David Shukman připomenul klimatický summit roku 2009, kdy se Obama "pokusil vytěžit alespoň něco z chaotických a špatně řízených jednání v Kodani" a USA nakonec společně s dalšími zeměmi slíbily začít přispívat chudým státům 100 miliard dolarů ročně (necelých 2,2 bilionu Kč) na ekologickou transformaci společnosti. Roční příspěvky se měly na tuto hranici dostat do loňského roku, to se ovšem nestalo. I o "klimatických financích" se nyní jedná na summitu v největším městě Skotska, který potrvá do pátku.