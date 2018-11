Bannon chce spolupracovat s Orbánem v kampani k volbám do Evropského parlamentu

Americký krajně pravicový politik a bývalý stratég prezidenta USA Donalda Trumpa Steve Bannon hodlá spolupracovat s maďarským premiérem Viktorem Orbánem v kampani k volbám do Evropského parlamentu v příštím roce. Bannon to oznámil televizi RTL s tím, že Budapešť už několikrát navštívil a s Orbánem se osobně setkal.

S cílem posílit pozice nacionalistů a populistů v Evropském parlamentu založil bývalý šéf ultrakonzervativního serveru Breitbart organizaci nazvanou Hnutí (The Movement). "Od nynějška strávíme v Maďarsku spoustu času. Kdyby to bylo možné, umístil bych sídlo Hnutí v Budapešti, ale očividně by to nebylo praktické," řekl Bannon.

Orbán cíle Bannonova Hnutí přivítal. Podle něj nadešel čas, aby někdo z USA přišel do Evropy šířit konzervativní myšlenky namísto liberálních. Evropský parlament v září schválil doporučení, aby Evropská unie zahájila řízení proti Budapešti kvůli vážnému ohrožení hodnot EU. Teoreticky by mohlo vést až k odebrání hlasovacích práv Maďarsku.

Letos v září navštívil Bannon Česko a na zámku v Lánech se setkal s prezidentem Milošem Zemanem, který podle svého mluvčího při schůzce zdůraznil, že "v současné době je klíčový boj proti mezinárodnímu terorismu".