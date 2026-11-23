Evropská komise navrhla nový, 22. balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na bankovní sektor, energetiku, kryptoměny i ruské sportovce. Oznámila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Po přijetí balíku by na sankční seznam mělo přibýt dalších 60 bank a 70 plavidel z takzvané stínové flotily, která Rusku pomáhá vyvážet ropu a ropné produkty, a obcházet tak sankce.
„Sportovní akce nesmí sloužit jako prostor pro propagandistické aktivity. Dnes zavádíme pro všechny sportovní akce v Evropské unii zákaz účasti ruských týmů a sportovců, kteří by soutěžili pod ruskou vlajkou,“ prohlásila šéfka Evropské komise.
„Navrhujeme zakázat vystavování oficiálních ruských symbolů. Omezíme rovněž finanční toky od ruských sponzorů směrem k sportovním a kulturním sdružením se sídlem v Evropě,“ dodala. Komise chce rovněž zavést omezení, která se mají týkat zastávání funkcí Rusy v řídících orgánech sportovních federací se sídlem v Evropě.
Celkově se nový sankční balíček podle šéfky komise zaměřuje na tři oblasti, jak zvýšit tlak na Rusko: omezit jeho možnosti financovat válku, dále prohloubit mezinárodní izolaci Ruska a účinněji vymáhat dodržování sankcí.
V oblasti finančních služeb chce EU rozšířit zákaz transakcí na dalších zhruba 60 ruských bank, které by zároveň měly být vyloučeny z mezinárodního platebního systému SWIFT.
Zaměří se také na kryptoměnové a platební platformy, včetně těch ve třetích zemích, které Rusku pomáhají obcházet západní sankce. Evropská komise v této souvislosti zřídila pracovní skupinu pro sankce v oblasti kryptoměn, která má koordinovat postup s mezinárodními partnery.
Další opatření míří na ruský energetický sektor. Evropská unie chce rozšířit zákaz poskytování energetických služeb tak, aby evropské společnosti nemohly pomáhat s výstavbou, provozem ani opravami ruské energetické infrastruktury, zejména rafinerií.
Nově se zákaz bude vztahovat také na služby v oblasti elektřiny. Na sankční seznam má přibýt více než 70 dalších lodí takzvané ruské stínové flotily. Komise rovněž navrhuje zakázat vstup do EU všem tankerům pojištěným v Rusku.
Sankce musí jednomyslně schválit členské státy EU. Dosud poslední balík omezení unijní exekutiva navrhla na začátku června a schválila ho o měsíc později v červenci. Podle informací ČTK je snahou komise, aby byla omezující opatření odsouhlasena do konce roku a od ledna se mohlo pracovat na 24. balíčku, který by byl následně schválen do pátého výročí ruské invaze na Ukrajinu. To připadá na 24. února 2027.
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