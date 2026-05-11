Zahraničí

Bandité v Nigérii zabili nejméně 30 lidí, útočili na civilisty

ČTK

Nejméně 30 lidí zabili v neděli večer ozbrojenci při útoku na cestující na silnici v severní Nigérii, přičemž mezi oběťmi převažují civilisté. Podle agentury AFP to vyplývá ze zprávy, kterou pro OSN připravily tamní bezpečnostní síly. Incident se stal na hlavní silnici v okrese Gusau ve spolkovém státu Zamfara.

Mezi oběťmi je i příslušník domobrany a několik lovců. Při přepadení byly zraněny desítky dalších cestujících, zatímco bezpečnostní síly při zásahu zabily několik ozbrojenců. (Ilustrační foto)Foto: Reuters
Útok je připisován banditům, kteří nemají žádné politické cíle a jejich činnost je motivována pouze finančním ziskem.

Mezi oběťmi je i příslušník domobrany a několik lovců. Při přepadení byly zraněny desítky dalších cestujících, zatímco bezpečnostní síly při zásahu zabily několik ozbrojenců. Na stejné silnici, známé pod názvem Magami-Dansadu, přitom bandité útočili již 25. dubna, kdy zabili jednoho řidiče a několik cestujících unesli. Ozbrojenci mají své základny v hustých lesích, které silnici obklopují.

Ozbrojené skupiny páchají ve státu Zamfara přepadení, loupeže, hromadné únosy a vraždy dlouhodobě. V roce 2015 proti nim federální vláda nasadila armádu, ale i přes její přítomnost se míra násilí nesnižuje. Lokální úřady se opakovaně snažily s ozbrojenými gangy dosáhnout dohody o neútočení, ale většinou neúspěšně.

ŽIVĚ Íránský mírový návrh byl velkorysý, americké požadavky byly přehnané, zní z Teheránu

Teherán žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily. V pondělí to podle agentury Reuters sdělil mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí. Americký prezident Donald Trump v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.

Skončit má i Bořil, nad Chorým se někdo smiluje, říká Šenkeřík. Zhodnotil i Spartu

„Mám na Moravě velkého příznivce, který vlastní sbírku mých dresů ještě z roku 2006. Přijel do Prahy na výlet a s celou rodinou, kterou do nich oblékl, šel na derby. Celou cestu domů, přes 300 kilometrů, synům těžce vysvětloval, co se odehrálo,“ říká Zdeněk Šenkeřík. Bývalý útočník fotbalové Slavie se v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz tentokrát věnuje výhradně událostem v sobotním derby.

