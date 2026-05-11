Bandité v Nigérii zabili nejméně 30 lidí, útočili na civilisty

Nejméně 30 lidí zabili v neděli večer ozbrojenci při útoku na cestující na silnici v severní Nigérii, přičemž mezi oběťmi převažují civilisté. Podle agentury AFP to vyplývá ze zprávy, kterou pro OSN připravily tamní bezpečnostní síly. Incident se stal na hlavní silnici v okrese Gusau ve spolkovém státu Zamfara.
Útok je připisován banditům, kteří nemají žádné politické cíle a jejich činnost je motivována pouze finančním ziskem.
Mezi oběťmi je i příslušník domobrany a několik lovců. Při přepadení byly zraněny desítky dalších cestujících, zatímco bezpečnostní síly při zásahu zabily několik ozbrojenců. Na stejné silnici, známé pod názvem Magami-Dansadu, přitom bandité útočili již 25. dubna, kdy zabili jednoho řidiče a několik cestujících unesli. Ozbrojenci mají své základny v hustých lesích, které silnici obklopují.
Ozbrojené skupiny páchají ve státu Zamfara přepadení, loupeže, hromadné únosy a vraždy dlouhodobě. V roce 2015 proti nim federální vláda nasadila armádu, ale i přes její přítomnost se míra násilí nesnižuje. Lokální úřady se opakovaně snažily s ozbrojenými gangy dosáhnout dohody o neútočení, ale většinou neúspěšně.
ŽIVĚ Íránský mírový návrh byl velkorysý, americké požadavky byly přehnané, zní z Teheránu
Teherán žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily. V pondělí to podle agentury Reuters sdělil mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí. Americký prezident Donald Trump v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.
Skončit má i Bořil, nad Chorým se někdo smiluje, říká Šenkeřík. Zhodnotil i Spartu
„Mám na Moravě velkého příznivce, který vlastní sbírku mých dresů ještě z roku 2006. Přijel do Prahy na výlet a s celou rodinou, kterou do nich oblékl, šel na derby. Celou cestu domů, přes 300 kilometrů, synům těžce vysvětloval, co se odehrálo,“ říká Zdeněk Šenkeřík. Bývalý útočník fotbalové Slavie se v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz tentokrát věnuje výhradně událostem v sobotním derby.
Británie se bude snažit sblížit s Evropskou unií, řekl Starmer po volebních ztrátách
Britská vláda bude podle premiéra Keira Starmera usilovat o sblížení s Evropskou unií. Ministerský předseda to podle agentur uvedl v pondělním proslovu poté, co jeho labouristická strana utrpěla značné ztráty v místních volbách. Naopak posílila protiimigrační strana Reform UK vedená jedním z hlavních zastánců brexitu Nigelem Faragem.
Drama na konci světa: Britové podnikli riskantní operaci kvůli smrtícímu viru
Britští výsadkáři a vojenští zdravotníci provedli mimořádnou operaci na nejodlehlejším obydleném ostrově světa Tristan da Cunha. Na ostrov bez letiště dopravili kyslík a zdravotnický materiál pro muže s podezřením na hantavirus. Podle armády šlo o technicky mimořádně náročný seskok.
ŽIVĚ Pistorius přijel do Kyjeva, jednat bude o nových zbraňových systémech
Německý ministr obrany Boris Pistorius v pondělí přijel na předem neohlášenou návštěvu Ukrajiny. V Kyjevě bude jednat o spolupráci mezi oběma zeměmi, zejména co se týče vývoje nejmodernějších bezpilotních systémů. Informuje o tom agentura DPA.