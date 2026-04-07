„Banderovci útočili na přístav.“ Kam se poděla obrana klíčové ruské suroviny?

„Výbušné“ dění v důležitém ruském baltském přístavu Usť-Luga pokračuje. Ukrajinci v úterý nad ránem znovu už poněkolikáté během posledních dní zaútočili na místo, kudy proudí velká část ruského exportu ropy. Jak je možné, že Rusové nedokážou svůj klíčový dopravní uzel ubránit?
„Banderův režim zaútočil na Leningradskou oblast a zaútočil na přístav Usť-Luga. Útok začal brzy ráno. Podle vojenských zdrojů bylo sestřeleno 19 dronů s pevnými křídly, zatímco regionální úřady uvádějí 22,“ napsal v úterý o události ruský vojenský web Topwar.ru.
„Ukrajinská média s odvoláním na letectvo uvádějí poškození ropných terminálů v přístavu a požár; naše vlastní zdroje tuto informaci nepotvrdily,“ tvrdí dále web, na základě videí a fotografií zveřejněných na sociálních sítích je jedno jasné.
Ukrajincům se podařilo proniknout ruskou protivzdušnou obranou a zasáhnout strategicky důležité místo, které slouží k vývozu klíčových surovin. Kromě exportu ropy se přístav Usť-Luga využívá i k vývozu ruského uhlí, hnojiv a železné rudy. Primorsk, další významný exportní terminál v Baltském moři, který byl také poškozen při útoku dronů, je zase jedním z největších překladišť pro vývoz ruské ropy a motorové nafty.
„Rusko je neuvěřitelně závislé na svých příjmech z exportu ropy, ale obecně i fosilních paliv, aby mohlo financovat své rozpočtové výdaje. Podle našich odhadů 40 až 50 procent veškerého ruského vývozu ropy prochází těmito přístavy,“ vysvětlil v minulém týdnu v pořadu Spotlight News analytik Isaac Levi z finského think-tanku CREA, proč jsou přístavy v Baltském moři pro Rusy tak důležité.
Rusko podle něj bude mít s přesměrováním své ropy fyzicky opravdu potíže. „Je pro ně velmi obtížné přesměrovat ropu do jiných přístavů. Možná, že část začne směřovat do Černého moře, ale víme, že některé z tamních přístavů byly také napadeny ukrajinskými drony,“ připomíná odborník.
Ukrajinské síly se totiž podle Radia Svobodná Evropa už dříve zaměřily útoky na ropný terminál Šescharis v přístavu Novorossijsk. „V tomto dalším ruském exportním přístavu na pobřeží Černého moře jsou dodávky v současné době pod plánovanou úrovní,“ uvedlo Radio na svém webu.
Děravá protivzdušná obrana
Jak je ale možné, že klíčové místo pro vývoz tak důležité suroviny dokáže poškodit pár dronů?
„Ani Rusko, ani Ukrajina nezveřejňují operační podrobnosti. Nevíme, jak silnou protivzdušnou obranu má Rusko v okolí Usť-Lugy, ale pochybuji, že by ji Ukrajina zcela zničila,“ řekl v rozhovoru pro Aktuálně britský analytik Tony Lawrence z estonského Mezinárodního centra pro obranu a bezpečnost (ICDS).
„Drony se snaží vyhnout detekci, létají proto podél hranice pobaltských států a v nižších výškách. Zásadní věc je ale v tom, že potenciálních cílů je hodně, takže nejde ubránit všechno a navíc se systémy protivzdušné obrany přesouvají blíž frontové linii,“ popisuje pro web Aktuálně bezpečnostní analytik Vojtěch Bahenský z Institutu politologických studií FSV UK.
Podle něj také prosakují informace, že se Ukrajinci dříve zaměřovali na likvidaci systémů protivzdušné obrany. A kombinací nutnosti je přesouvat k frontě, zničení a vyslání většího množství hůře detekovatelných dronů je pak možné, že drony proniknou.
Ukrajinské drony aktivně útočí na přístav Usť-Luga od konce března. Při úderech byly poškozeny tři ropné tankery, několik palivových nádrží, kotviště a infrastruktura společnosti Novatek. Agentura Bloomberg dříve informovala, že přístav Usť-Luga po několika dnech přerušení obnovil nakládku ropy.
Další informace o tom, co přesně je zasažené, budou nejspíš známé v následujících dnech.
Ukrajinské drony v noci na úterý zasáhly chemický závod Minoudobrenia v Rossoši ve Voroněžské oblasti, informovaly různé sociální sítě. Kromě dusíkatých hnojiv závod vyrábí také amoniak, dusičnan amonný a kyselinu dusičnou, které jsou hlavními složkami výbušnin a munice.