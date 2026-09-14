„Bandero, tu máš!“ Brutální omyl v Ostravě, kvůli „ukrajinské“ čepici zmlátili Poláka

Měla to být dojemná charitativní akce pro těhotnou partnerku s rakovinou, nakonec ale polský cyklista Jakub Heisig skončil v nemocnici. Proč? V Ostravě ho zmlátili vlastní krajané, protože měl žlutomodrou čepici, kterou si spletli s ukrajinskými barvami. Ve skutečnosti ale šlo o barvy Horního Slezska, což agresoři nepoznali a nadávali mu do „banderovce“. Incident komentoval i polský ministr.
Výprava 36letého Jakuba Heisiga měla šlechetný cíl – projet na kole hranice Horního Slezska a upozornit na dobročinnou sbírku pro jeho 30letou ženu Marcelinu, matku tří dětí, která trpí rakovinou děložního čípku a vedle toho čeká další přírůstek do rodiny. V pátek večer se ale charitativní akce dočkala nepříjemného zvratu.
Když se polský cyklista vracel z obchodu v centru Ostravy, zničehonic ho zezadu uhodil neznámý muž. Následně se k němu přidali další útočníci, kteří ho srazili na zem a kopali do něj. „Tu máš, Ukrajinče, Bandero, banderovče!“ měli na něj pokřikovat agresoři – podle jazyka šlo o jeho polské krajany, uvedl Dzennik Zachodni.
Důvod útoku? Nejspíše byla na vině žlutomodrá čepice, ve které útočníci viděli ukrajinskou vlajku. Ve skutečnosti ovšem šlo o tradiční barvy Horního Slezska, čepice měla ostatně i nápis „GŌRNY ŚLŌNSK“. Nic z toho ale agresivní Poláci nerozpoznali.
Heisig byl poté převezen do ostravské nemocnice na vyšetření, zároveň celou věc nahlásil české policii. Jeho partnerka Marcelina později uvedla, že i když chtěl v cestě pokračovat, musela mu to rozmluvit.
Následovala vlna solidarity
I tak ale obětavý partner dosáhl svého cíle – sbírka na portálu Pomagam.pl totiž vybrala přes 592 tisíc zlotých, což je v přepočtu zhruba 3,3 milionu korun. S penězi chce pár uhradit náklady související s léčbou rakoviny. Zpráva o napadení totiž pomohla i k rozšíření sbírky mezi širší publikum.
Případ vyvolal i pozornost politiků. Incident komentoval například polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, který se obořil na své konzervativnější politické oponenty – včetně prezidenta Karola Nawrockého.
K podobným situacím a omylům, které někdy končí i fyzickým napadením, začalo docházet od začátku ruské invaze na Ukrajinu a s příchodem ukrajinských uprchlíků do zemí Evropské unie. Ani Česko není výjimkou.
Jen pár měsíců nazpět musely české hrady a zámky řešit nadávky na heraldické barvy starých šlechtických rodů. Neoprávněnému hněvu lidí čelil například zámek Bečov nebo hrad Grabštejn. „Taky máme sbírku jedinců, kteří nám vyhrožovali trestním oznámením, nadávali nám a vůbec se chovali jako zvěř,“ napsali veřejně správci hradu.
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