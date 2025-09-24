Zahraničí

"Banda břídilů!" Trump soptí, talk show Jimmyho Kimmela se vrátila na obrazovky

Zahraničí ČTK Zahraničí, ČTK
Aktualizováno před 11 minutami
Talk show Jimmyho Kimmela, kterou ABC dočasně stáhla po moderátorových komentářích souvisejících se smrtí konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, se vrátila do vysílání. Americký prezident Donald Trump nad krokem vyjádřil údiv.
Foto: ČTK (Mike Stewart) / Reuters (Mike Blake)

"Nikdy jsem neměl v úmyslu zlehčovat vraždu mladého muže. Nemyslím si, že je na tom cokoliv k smíchu," řekl Kimmel svému publiku hlasem, který se mu zadrhával dojetím. "Stejně tak jsem neměl v úmyslu obviňovat nějakou konkrétní skupinu z činů člověka, který byl očividně hluboce narušený - to bylo ve skutečnosti přesným opakem toho, co jsem se snažil říct," dodal.

Související

Jak konzervativci zapomněli na svobodu slova a liberálové okusili vlastní medicínu

Emmy

Disney - mateřská společnost televizní stanice ABC, která vysílá pořad Jimmy Kimmel Live! - před týdnem zastavila jeho produkci. Stalo se tak dva dny poté, co Kimmel, který už dříve vraždu Kirka na sociálních sítích odsoudil, ve svém úvodním monologu řekl, že "banda kolem Trumpova hnutí MAGA" se snaží na Kirkově vraždě vydělat politické body.

Ještě než byl v úterý místního času nový Kimmelův pořad odvysílán, Trump na své sociální síti napsal, že "nemůže uvěřit", že ABC vrátila Kimmelovi jeho show, a naznačil další kroky proti této stanici.

Související

Stovky filmových hvězd se zastaly vyhozeného moderátora, volají po svobodě slova

Cannes, zahájení, 2024

"Proč by chtěli zpátky někoho, kdo si vede tak špatně, kdo není vtipný a kdo ohrožuje síť tím, že hraje z 99 procent jasně demokratický odpad," napsal Trump na své platformě Truth Social. Kimmelovu show také označil za ilegální příspěvek do demokratické volební kampaně a naznačil, že ABC pošle k soudu. "Když jsem po nich šel naposledy, dali mi 16 milionů dolarů. Tohle bude ještě výnosnější. Banda břídilů!", napsal prezident Spojených států.

Trumpova administrativa a mnozí prezidentovi přívrženci byli rozhořčeni Kimmelovými výroky z minulého týdne, které pronesl pět dní poté, co byl Kirk, blízký Trumpův spojenec a rozhlasový moderátor a podcaster, zastřelen v Utahu.

Související

Hvězdě TV se mstí za kritiku Trumpa. Experta děsí pozoruhodná časová souhra

trump a kimmel
0:28

Na komikův komentář reagoval předseda Federální komise pro spoje (FCC) Brendan Carr, který naznačil, že jeho úřad by mohl věc prošetřit a udělit vysílacím společnostem pokutu, případně jim i odebrat licenci. Krátce nato skupina stanic přidružených k ABC prohlásila, že nebude noční talk show "Jimmy Kimmel Live!" vysílat a společnost Disney pak těsně před vysíláním pořad stáhla.

Akt vzdoru

Stovky nejen hollywoodských hvězd - mezi jinými Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Anistonová, Selena Gomezová, Tom Hanks či Meryl Streepová - v souvislosti se stažením Kimmelova pořadu v otevřeném dopise vyzvaly Američany, aby bojovali za obranu a zachování ústavou zaručených práv.

Kimmelův návrat na obrazovky nyní jeho kolegové v Hollywoodu uvítali. Herec Ben Stiller například Kimmelův monolog označil za skvělý, zatímco Anistonová sdílela Kimmelovu fotografii se srdíčkem.Obrázkem tleskajících rukou na instagramu komentoval bavičův návrat také světoznámý britský kuchař Jamie Oliver.

Rozhodnutí společnosti Disney vrátit Kimmelův pořad do vysílání pak podle agentury Reuters představovalo viditelný akt vzdoru tváří v tvář stupňující se Trumpově ofenzivě proti jím vnímaným mediálním kritikům prostřednictvím žalob a regulačních hrozeb ze strany FCC.

Přestože Disney vrátil Kimmela do vysílání ABC během necelého týdne, dvě největší skupiny místních partnerských stanic ABC, Nexstar Media Group a Sinclair, pořad nadále bojkotují a obnovenou show neodvysílaly. Petici vyzývající Nexstar a Sinclair k obnovení vysílání Kimmelovy talk show už ale získala více než 230.000 podpisů. Signatáři přitom stanice viní z "podléhání autoritářské cenzuře".

Kimmel, který je čtyřnásobným moderátorem Oscarů, řekl, že Trump necílí jen na komiky, které nemá rád, ale také na novináře. O republikánském prezidentovi prohlásil, že je "žaluje a šikanuje".

"Vím, že to není tak poutavé jako umlčování komika, ale je nesmírně důležité mít svobodný tisk. A je šílené, že tomu nevěnujeme víc pozornosti," řekl Kimmel. Také uvedl, že byl "hluboce" dojat odpuštěním, které vyjádřila Kirkova vdova Erika Kirková obviněnému z vraždy jejího manžela, 22letému studentovi technické školy z Utahu.

 
Mohlo by vás zajímat

Poplach v Číně. Tajfun Ragasa přiměl dva miliony lidí opustit své domovy

Poplach v Číně. Tajfun Ragasa přiměl dva miliony lidí opustit své domovy
12 fotografií

"Putin se bojí, bez Číny je Rusko ničím." Zelenskyj varoval i NATO

"Putin se bojí, bez Číny je Rusko ničím." Zelenskyj varoval i NATO

Rusko dostalo od Pavla tvrdě „naloženo“. Muž Kremlu během prezidentova projevu odešel

Rusko dostalo od Pavla tvrdě „naloženo“. Muž Kremlu během prezidentova projevu odešel

Zástupce Člověka v tísni: Česká vláda podporou legitimizuje činy Izraele v Gaze

Zástupce Člověka v tísni: Česká vláda podporou legitimizuje činy Izraele v Gaze
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Donald Trump televize USA talkshow

Právě se děje

před 3 hodinami

Poplach v Číně. Tajfun Ragasa přiměl dva miliony lidí opustit své domovy

Poplach v Číně. Tajfun Ragasa přiměl dva miliony lidí opustit své domovy
Prohlédnout si 12 fotografií
Lidé mířili do supermarketů, kde rychle mizely zásoby, protože se obávali, že obchody zůstanou dva dny zavřené. Obyvatelé přelepovali okna v bytech i obchodech, aby alespoň částečně snížili riziko rozbití skla.
Ragasa s větrem dosahujícím rychlosti až 220 km/h představuje „vážnou hrozbu pro pobřeží provincie Kuang-tung“, sousedící s hongkongskou metropolí, uvedla hongkongská observatoř.
před 3 minutami
Krejčí je Rolls-Royce. A monstrum. Okouzlení Vlci už chtějí z Čecha kapitána

Krejčí je Rolls-Royce. A monstrum. Okouzlení Vlci už chtějí z Čecha kapitána

Ladislav Krejčí se v dresu Wolves blýskl skvělým výkonem proti Evertonu a ohlasy na jeho příchod přecházejí z počáteční nejistoty až k prudké euforii.
před 3 minutami

Odešel symbol krásy i modernity. Cardinalovou filmový průmysl donutil zatajit porod

Odešel symbol krásy i modernity. Cardinalovou filmový průmysl donutil zatajit porod
Prohlédnout si 12 fotografií
Claudia Cardinalová Claudia Cardinalová ve filmu Růžový panter (1963).
Claudia Cardinalová a Jean-Paul Belmondo v roce 1960.
Aktualizováno před 11 minutami
"Banda břídilů!" Trump soptí, talk show Jimmyho Kimmela se vrátila na obrazovky

"Banda břídilů!" Trump soptí, talk show Jimmyho Kimmela se vrátila na obrazovky

Talk show Jimmyho Kimmela, kterou ABC dočasně stáhla po moderátorových komentářích k atentátu na aktivistu Charlieho Kirka, se vrátila do vysílání.
Aktualizováno před 14 minutami
"Putin se bojí, bez Číny je Rusko ničím." Zelenskyj varoval i NATO

ŽIVĚ
"Putin se bojí, bez Číny je Rusko ničím." Zelenskyj varoval i NATO

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 25 minutami
"Ano, prohlašuji vinu," řekl Kos obžalovaný v kauze Dozimetr. Soud právě rozhoduje

"Ano, prohlašuji vinu," řekl Kos obžalovaný v kauze Dozimetr. Soud právě rozhoduje

Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček.
před 28 minutami
Ať platy vzrostou o sedm procent, hůř odměňovaným pak o 13, žádá šéfodborář

Ať platy vzrostou o sedm procent, hůř odměňovaným pak o 13, žádá šéfodborář

Vláda na minulém jednání na začátku září nabídla růst tarifních platů o pět procent a hůř odměňovaným o sedm procent.
Další zprávy