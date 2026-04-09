Banální chyba Rusů odhalila kritickou slabinu. Ukrajinci pak provedli průlomový úder

Ukrajinské síly v průlomové operaci zničily pomocí britských dronů Malloy T-150 strategický most přes řeku Dněpr, který byl pod kontrolou ruských jednotek. Podle ukrajinských důstojníků jde o vůbec první případ, kdy se podařilo most zničit primárně pomocí dronů. Přestože k operaci došlo už na začátku loňského roku, informace o ní přinesl až nyní deník The Telegraph.
Most přes říční rameno Konka na řece Dněpr byl v hledáčku ukrajinských sil už několik měsíců. Sloužil jako klíčová zásobovací trasa na říční ostrovy, odkud ruské jednotky podnikaly útoky na Cherson. Jeho vyřazení tak mělo zásadně omezit schopnost Ruska útočit jak na ukrajinské pozice, tak na civilní oblasti.
Ukrajinská armáda se most snažila zničit opakovaně. Nasadila letectvo i rakety amerického systému HIMARS, ale bez úspěchu. Velení v Kyjevě proto nakonec svěřilo úkol 426. pluku bezpilotních systémů ukrajinské námořní pěchoty – jednotce známé pro svůj inovativní přístup k boji.
„Mosty je poměrně snadné zničit zespoda. Zvenčí jsou ale konstruované tak, aby byly mimořádně odolné,“ uvedl pro The Telegraph velitel pluku Oleksij Bulachov.
Bulachov následně předal úkol internímu výzkumnému a vývojovému týmu pod vedením poručíka s volacím znakem Novinář. Právě ten přišel s průlomovou informací, když zjistil, že jeden z ruských vojáků zveřejnil na Instagramu fotografii, na níž stojí pod nosnou konstrukcí mostu, a nechtěně tak odhalil jeho slabá místa.
Třicet misí během dvou měsíců
Dronaři se k úderům na odhalené slabiny rozhodli zvolit britský dron Malloy T-150. Ten byl přitom původně navržen k nahánění dobytka na rozsáhlých australských pastvinách, nikoliv pro bojové účely.
Pro tuhle misi se ale ukázal jako ideální. Odolává rušení GPS, má minimální tepelnou stopu a je těžké ho zachytit. Díky nízké hlučnosti se navíc mohl v mokřadech kolem Dněpru pohybovat téměř bez povšimnutí.
Novinářův tým navrhl padesátikilogramovou kumulativní nálož, kterou drony spouštěly přímo na nejslabší místa konstrukce. Během dvou měsíců provedli operátoři 30 misí, v rámci kterých na místo dopravili celkem 1,5 tuny výbušnin. Ty most poškodily natolik, že jej nakonec dorazil raketový úder.
Rusko od té doby musí své jednotky na ostrovech na Dněpru zásobovat po vodě. „Je to mnohem pomalejší a lodě jsou snadným cílem,“ uvedl Novinář.
Nasazení dronu Malloy T-150 při podobných operacích ale zřejmě nebude mít dlouhého trvání. Kvůli omezenému dosahu zhruba šesti kilometrů se totiž jen těžko uplatňuje v takzvané „zóně smrti“, oblasti přesycené drony, kde je jakýkoli pohyb čím dál riskantnější.