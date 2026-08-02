Balíček z „ruského Amazonu“ nedorazí. Ukrajinský velitel se vysmívá Rusům

Ukrajinské drony zasáhly logistická centra e-shopů Wildberries a Ozon u Petrohradu (video z 24. července).
Ruským vojákům na frontě ani civilistům do regionů už nepřijdou objednané zásilky z „ruského Amazonu“, mamutí zásilkové firmy Wildberries, píše velitel ukrajinských Sil bezpilotních prostředků Robert Brovdi „Maďar“. A vyjmenovává velkosklady, které už zasáhly jeho drony.
„Sedmý, osmý...,“ počítá Brovdi. „Prozatím. Uvidíme, co přijde dál.“ Naráží tím na počet zasažených velkoskladů ruské přepravní společnosti Wildberries. V noci na 30. července se k nim připojily poslední dva: v Sarapulu v Udmurstké republice a v Mastynivce u Penzy v Povolží.
Útoky na společnost Wildberries začaly jako odveta za ruské údery na ukrajinskou obdobu Zásilkovny s názvem Nová Pošta. Brzy se ale projevily jako mimořádně citelné jak pro ruskou ekonomiku, tak pro morálku běžných Rusů.
Wildberries není jen obyčejný internetový obchod. Je to strukturální pilíř ruského hospodářství a největší maloobchodní prodejce v zemi, který od svého založení v roce 2004 systematicky zlikvidoval klasické kamenné prodejny. Společně s konkurenčním Ozonem měli podle odhadů do konce roku 2026 kontrolovat celých 77 procent ruského trhu s internetovým prodejem.
Tento kolos denně odbaví 4,5 milionu objednávek pro 48 milionů aktivních nakupujících měsíčně. Prostřednictvím tisíců výdejních míst, která v ruských městech a vesnicích nahradila tradiční obchody, garantoval doručení do 24 hodin. Útoky ukrajinských dronů tak nemířily na okrajovou službu, ale na samotné srdce ruského spotřebitelského života.
Zásobovací kanál ruské armády
Na platformě závisí více než jeden milion aktivních prodejců, což jsou převážně malé firmy a rodinné podniky. Wildberries navíc fungoval jako neoficiální zásobovací kanál pro armádu. Chronický nedostatek armádního vybavení vyřešil právě tento zásilkový gigant.
Ruští vojáci, jejich rodiny a masivní síť prokremelských dobrovolníků využívali platformu jako hlavní logistickou základnu pro nákup materiálu dvojího užití a nevojenských zásob. Přes výdejní místa poblíž ukrajinských hranic proudily na frontu tisíce čínských komerčních dronů, kritické náhradní díly, termovize, přístroje pro noční vidění, ale i základní výstroj jako boty, uniformy nebo přenosné elektrocentrály.
Wildberries má ve své síti celkem 200 skladů a distribučních center o celkové rozloze 5,2 milionu metrů čtverečních. Celkem už bylo úspěšně zasaženo 13 velkoskladů velikosti od 40 tisíc do 250 tisíc metrů čtverečních.